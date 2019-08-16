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俄試射「核飛彈」釀5死　1周後…挪威檢測出「放射性碘」

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▲俄羅斯阿爾漢格爾斯克地區發生火箭測是爆炸。（圖／翻攝自Youtube）

▲俄羅斯發生飛彈測試爆炸。（圖／翻攝自Youtube）

記者吳美依／綜合外電報導

挪威輻射防護局（DSA）公布，北部空氣過濾站檢測到放射性碘，雖然鄰近的俄羅斯8日才發生核事故，但是目前仍然無法證明兩者之間是否相關，幸好輻射物質含量很低，因此民眾不須驚慌。根據《莫斯科時報》指出，挪威每一年平均偵測到放射性物質6到8次，但是來源都不太明確。

挪威輻射防護局在聲明中提到，斯凡豪（Svanhovd）空氣過濾站8月9日到12日採樣時，發現放射性物質碘，幸好含量很低，對於人體健康或環境都沒有出現危害，「被偵測到的碘是否與上周的意外有關，目前還不太可能確認，但是我們將會繼續進行更頻繁的採樣與分析。」

根據了解，挪威斯凡豪與發生核事故的俄國城市北德文斯克（Severodvinsk）非常靠近，以河為國界，放射性碘也在意外發生後幾天內被偵測出來。

▲俄羅斯阿爾漢格爾斯克地區發生火箭測試爆炸。（圖／翻攝自Youtube）

▲俄羅斯釀出核事故，至少5人死亡。（圖／翻攝自Youtube）

綜合外媒報導，俄羅斯原子能公司（Rosatom）於10日表示，在北德文斯克的軍事基地8月8日試射飛彈，但是引擎突然爆炸，造成至少5人死亡，這一場意外涉及同位素動能（Isotope Power Sources）。國家氣象局表則表示，事發城內的輻射含量當天立刻飆升16倍，但只是短暫的高峰，此後「沒有健康影響」，到場救援的醫護人員也已經送往莫斯科接受身體檢查。

據悉，挪威的監測站偵測到放射性物質並不是罕見的事，只是原因始終不明。CNN指出，如果只有偵測到碘，那麼最有可能的來源也許是製作含碘放射性藥物的機器。

【相關圖文報導】：俄承認火箭爆炸是核事故　試射「美國放棄」飛彈5人被炸飛

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關鍵字：核武,挪威,俄羅斯,飛彈,導彈,試射,核能,放射性,輻射

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