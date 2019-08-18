一邊一國黨成立　呂秀蓮：政黨太多都泡沫化

▲呂秀蓮出席一邊一國行動黨成立大會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

獨派政黨「一邊一國行動黨」18日舉行成立大會，前副總統呂秀蓮受訪時，對於前總統陳水扁無法出席感到遺憾，並表示她想私下向陳水扁建議，整合最近幾個新成立政黨，「否則政黨泡沫化反而沒有力量，這樣很可惜。」

一邊一國行動黨成立大會於18日下午開始，與會貴賓包括前副總統呂秀蓮、行政院前院長游錫堃，前國防部長蔡明憲，資政彭明敏、吳澧培，顧問金恆煒，大老陳永興醫師、吳樹民醫師及多位黨政學界重量級人物參加，而前總統陳水扁因向中監申請出席遭拒，改以錄影談話方式參與。

呂秀蓮入場前接受媒體訪問時表示，「陳前總統是我的老長官，他希望我來今天成立的新的黨表示祝福，我當然應該要來」，媒體詢問對於中監不允許陳水扁出席的看法，她則說，「他不能來？我不知道耶」，並說「我沒聽說，但蠻遺憾的，沒關係，我還是來關心一下。」

呂秀蓮接著表示，她今天出席原先有機會見到陳水扁，是想私下向他建議政黨整合的問題。她認為，現在《政黨法》對政黨成立的規範太寬鬆，比人民團體還寬鬆，會造成很多問題，導致政黨已經泡沫化，而且會搶奪政黨補助款。

「台灣民主努力那麼久，這幾年政黨呈現泡沫化現象，這是我很擔心的。」呂秀蓮表示，她想向陳水扁建議，最近新成立的幾個政黨如果宗旨一樣，大家應該整合在一起，否則政黨太多、泡沫化，反而沒有力量，這樣很可惜。

不過，對於記者追問「希望怎麼整合？」、「是否入黨？」等問題，呂秀蓮僅表示「完全不清楚」、「我不知道」，之後便迅速轉身走進電梯。