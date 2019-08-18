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禁出席一邊一國行動黨成立　陳水扁怒轟：選得「見笑死」怎麼辦？

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▲陳水扁出席北社募款餐會，歌唱安可曲今夜又擱塊落雨（圖／記者林敬旻攝）

▲陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

前總統陳水扁原本受邀出席18日「一邊一國行動黨」成立大會，但卻被台中監獄認定有政治意涵，不同意他申請出席。對此，陳水扁在臉書表示，被綁手綁腳及封口，可能會讓「一邊一國行動黨」選得「見笑死」。

陳水扁說，總統蔡英文開放在「四不原則」包括不得錄影談話下，讓他可以參加凱基募款餐會、縣市長選舉投票，卻又禁止參加「一邊一國行動黨」成立大會，因此將以錄影談話跟全體黨員互勉！

陳水扁提到，2000年選過總統的宋楚瑜再選總統，母雞帶小雞，都有2到3席不分區立委並成立立院黨團；而這次，自己不能參選總統，又被綁手綁腳及封口，可能會讓「一邊一國行動黨」選得很難看，過不了5％二席的門檻，遑論成立黨團至少3席要有100萬政黨票！？到時候阿扁「法律系」變「見笑死」，頭都抬不起來怎麼辦？

一邊一國行動黨成立大會於18日下午1:30開始，5點結束；與會貴賓包括前副總統呂秀蓮、行政院前院長游錫堃、賴清德，前國防部長蔡明憲，資政彭明敏、吳澧培，顧問金恆煒，大老陳永興醫師、吳樹民醫師及多位黨政學界重量級人物參加，而陳水扁因向中監申請出席遭拒，因此改以錄影談話方式參與。

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關鍵字：陳水扁,一邊一國

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