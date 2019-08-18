一邊一國行動黨前進立法院　陳水扁：至少拿3席成立黨團

▲陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）



記者徐政璿／台北報導

「一邊一國行動黨」18日舉辦成立大會，原本邀請前總統陳水扁出席，但此活動被中監認定具有政治性意涵，不同意陳水扁申請出席，因此以錄影談話方式參與成立大會。影片中他表示，一邊一國行動黨一定能在明年1月11日的立委選舉上，拿下超過5%的政黨票門檻，要成立法院黨團，起碼要獲得3席以上，就算這次沒辦法親自參加，明年一定要出席一邊一國黨的立法院黨團成立大會。

成立大會上，包括前副總統呂秀蓮、行政院前院長游錫堃、總統府前資政吳澧培、總統府前國策顧問黃華都受邀出席。一邊一國行動黨成立宣言並指，民進黨建黨時的初衷與理念已被棄，民主機制蕩然，「一人」凌駕於「一黨」之上，黨官僚儼然成為黨員的主人，一邊一國行動黨要建立政黨去階級化、去官僚化的新典範。

陳水扁透過網路視訊致詞表示，恭喜一邊一國行動黨的誕生，他雖然不能親自參加，但是絕對有這個信心，明年一定能在1月11日的立委選舉上，拿下超過5%的政黨票門檻，要成立立法院黨團，起碼要獲得3席以上，就算這次沒辦法親自參加，明年一定要出席一邊一國行動黨的立法院黨團成立大會。

陳水扁指出，他願意跟大家一起打拚，雖然他不能選總統母雞帶小雞，但希望大家都做阿扁手和腳，不能丟臉、洩氣，「不然就阿扁就丟臉死」！