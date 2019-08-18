影／國政顧問團「還有100人沒曝光」！韓國瑜斥：怕被國家機器打壓

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜18日走訪新竹8間宮廟，上午10時來到第一站「天后宮」，現場聚集許多熱情韓粉，高聲吶喊「總統好」、「凍蒜」！韓國瑜在參拜後接受媒體聯訪，直言昨（17日）公布的國政顧問團共有100位，另還有100人尚未公布，因其中有人尚有公職在身，因此不願曝光，「蔡總統有沒有用國家機器打壓，大家都了然於胸，他們不願曝光，這是他們的經驗法則，值得我們來注意！」

▲韓國瑜首站走訪竹北天后宮。（圖／記者陳凱力攝）

韓國瑜走訪新竹首站來到竹北天后宮，現場湧入大量熱情支持者，還數度爆發推擠衝突，其中一名年約60歲的阿伯險些從高處摔下，現場搶拍的媒體記者也發生推擠口角，有好幾位記者因此受傷，就連新竹縣長楊文科也被推擠，差點跌倒。

▲天后宮湧入大量韓粉，現場數度爆發推擠衝突，就連縣長楊文科都差點跌倒受傷。（圖／記者陳凱力攝）

韓國瑜在參拜後接受媒體聯訪，針對新北市長侯友宜婉拒擔任競選總部主委，韓國瑜表示「完全尊重」，坦言每個縣市首長工作壓力、挑戰有大有小，侯市長若不能接主委，「我完全尊重他以市政為優先！」

韓國瑜表示，17日公布的國政顧問團中總共有100人，但目前還有100人尚未公布，「未來共有200位國政顧問團，還會有更多的專家、學者加入，我們暫定分成20小組，每個小組負責的題目都與台灣的未來息息相關！」

話鋒一轉，韓國瑜指出，這還未公布的100人中，有不少人都不希望先曝光，「因為他們還有人有公職在身，因此希望可以先避開；我想，蔡英文總統有沒有用國家機器在打壓，民進黨執政對於異己的手法跟手段，大家都了然於胸，這些不願曝光的，我們覺得，他們的經驗法則，是值得我們來注意的，也希望蔡英文總統專心選舉，不要用這些國家機器！」

▼韓國瑜痛斥蔡英文以國家機器打壓異己。（圖／記者陳凱力攝）