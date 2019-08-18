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影／一邊一國黨爭3席組黨團！　陳水扁有信心：不能選得比宋楚瑜還差

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記者楊蕓／台北報導

「一邊一國行動黨」18日舉辦成立大會，原本邀請前總統陳水扁出席，但因中監認定具有政治性意涵，不同意陳水扁出席，改以影片方式參與成立大會。陳水扁表示，一邊一國行動黨一定能在明年立委選舉上，拿下超過5%的政黨票門檻，成立立法院黨團，並以宋楚瑜帶領親民黨為例，呼籲別讓他從法律系變「見笑系」，「阿扁當過兩任總統，如果選得比宋楚瑜差，這樣頭還抬得起來嗎？」

▲▼一邊一國行動黨成立大會,陳水扁錄影片支持。（圖／記者季相儒攝）
▲一邊一國行動黨成立大會，陳水扁錄影片支持。（圖／記者季相儒攝）

陳水扁透過網路視訊致詞表示，恭喜一邊一國行動黨的誕生，他雖然不能親自參加，但是絕對有這個信心，明年一定能在1月11日的立委選舉上，拿下超過5%的政黨票門檻，組成立法院黨團，「就算這次沒辦法親自參加，明年一定要出席一邊一國行動黨的立法院黨團成立大會。」

陳水扁接著拿宋楚瑜帶領親民黨舉例，他說，很多人替他煩惱，他是不是會被人家笑死，從法律系變「見笑系」，煩惱一邊一國拿不到席次，很漏氣。他強調，宋楚瑜總統選不到，也有本事讓親民黨有黨團，「阿扁當過兩任總統，如果選得比宋楚瑜差，這樣頭還抬得起來嗎？」

他也說，陳水扁不能選總統來「母雞帶小雞」，但希望大家當阿扁的腳、當阿扁的嘴，不能讓阿扁漏氣，好不好？不要讓人「見笑系」，他也問，大家捨得讓阿扁「見笑系」嗎？

陳水扁表示，他願意跟大家一起打拚，雖然他不能選總統母雞帶小雞，但希望大家都做阿扁手和腳，不能丟臉、洩氣，「不然就阿扁就丟臉死」！

▲▼一邊一國行動黨成立大會,呂秀蓮。（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：一邊一國,陳水扁,宋楚瑜

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