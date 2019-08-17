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一邊一國行動黨18日成立！陳水扁錄影談話　呂秀蓮允出席

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▲▼陳水扁、呂秀蓮。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲陳水扁、呂秀蓮。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者呂欣玫／綜合報導

「一邊一國行動黨」將於18日召開成立大會，並邀請前總統陳水扁出席，但此活動被中監認定具有政治性意涵，不同意他申請出席，因此，陳水扁將以錄影談話方式參與成立大會，與會嘉賓還包括前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃、賴清德等人。

一邊一國行動黨成立大會將於18日下午1:30開始，5點結束。下午1時30分至3時，是選舉黨務幹部時間，不對外開放，只有選務相關人員和發起人可以進入會場。選舉結束後，對外開放，將舉行記者會和發表重要宣言，並邀請到場貴賓演講。

與會貴賓包括呂秀蓮、游錫堃、賴清德，前國防部長蔡明憲，資政彭明敏、吳澧培，顧問金恆煒，大老陳永興醫師、吳樹民醫師及多位黨政學界重量級人物參加，而陳水扁因向中監申請出席遭拒，因此改以錄影談話方式參與。

一邊一國行動黨指出，當天亦可申請入黨，有意加入的鄉親攜帶身分證件，當場尋找適格的介紹人推薦，辦理入黨申請，經審核通過後即可正式取得黨員資格。

一邊一國行動黨表示，順利成立後，對於未來黨務的展望，以及如何呼應全國民眾的期待，將由工作小組召集人及成員們陸續召開說明記者會，向社會大眾報告相關議題的立場與政策。

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關鍵字：陳水扁,一邊一國,民進黨,2020總統大選,呂秀蓮

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