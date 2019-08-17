演講籲人民「心存善念」 柯文哲說完大笑：但看到王世堅覺得不容易

▲柯文哲發表專題演講。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲17日下午出席財團法人台灣傳統基金會專題演講，主題訂為「城市治理」。柯文哲演講最後呼籲台下聽眾要心存善念，不過話才剛出口，立刻大笑稱但看到台北市議員王世堅就覺得實在不容易。

柯文哲出席活動發表專題演講，國父紀念館演講廳被支持者擠滿，搶賭柯市長風采。柯文哲演講中重申從政理念，「對的事情做、不對的事情不錯、認真做」，同時批評台灣的社會文化正好相反，變成是「對的事情不錯、不對的事情做、不認真做」。

柯文哲感嘆，政治很簡單，就是找回初衷而已。他也提到，近期組成台灣民眾黨其實是因為臨時被曝光才趕鴨子上架，組黨的首要任務不是廣納黨員，找來一些阿貓阿狗，而是要建立良好的企業文化。

提問階段，有民眾自稱是民進黨黨員，要問柯文哲明年有沒有機會聽到發表「國家治理」（參選總統）的機會。柯文哲沒有正面答覆問題，但分享駐日大使謝長廷曾跟自己提到，一台車發生車禍，不是駕駛有問題就是車有問題，台灣行政院長換得太快，總統則是有權無責，這是信任架構有問題。他說自己要重推新文化運動，讓台灣人民水準提升，「不要把國家前途壓在一、兩個人身上，這樣太危險」。