地方 地方焦點

災後3個月關注漸退場！芥菜種會光復新春圍爐　席設50桌送祝福

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復，災後三個多月，外界關注逐漸消退。基督教芥菜種會持續進行光復家園修繕工作，並透過「用愛串聯全台」行動，今年規畫全台17場「新春送暖感恩圍爐」。首場10日於光復高職舉辦，邀請33戶認養家庭的孩子與照顧者、132戶接受修繕與支持的社區家庭，以及在地教會與修繕工班等共同參與，設席50桌逾500人共享團圓時光，為復原路上的家庭送上新年祝福。

芥菜種會執行長李肇家表示，光復鄉獨居長者、單親家庭、隔代教養及老老照顧比例偏高，原有照顧結構相對薄弱。災害發生後，家庭承受的照顧與生活壓力進一步加重，更需要穩定的陪伴與關懷。選擇在光復舉辦首場新春圍爐，期盼讓家庭與第一線服務夥伴能坐下來一起用餐，重新建立連結，為復原累積繼續前行的力量。

李肇家指出，芥菜種會於災害發生第一時間即啟動「三福助人網」——福音、扶助、扶立，投入物資調度、熱食供應、家園清理與修繕等扶助服務，目前已完成57戶家庭修繕評估，其中29戶完工、28戶仍持續修繕中。進入中長期重建階段，家庭面臨面臨收入與生活秩序尚未恢復的壓力，若缺乏持續性的支持網絡，復原可能僅止於短期改善，難以真正穩定。芥菜種會設立社區據點、持續陪伴兒少與支持照顧者，扶立家庭逐步恢復生活的基本秩序與日常。

芥菜種會執行長李肇家表示，期盼受扶助家庭與第一線服務夥伴一起用餐，重新建立連結，為復原累積繼續前行的力量。

在地青年陳欣敏因親身經歷光復洪災，進而選擇加入基督教芥菜種會，投入災後社區服務。她曾在洪災期間受困，幸獲救援。災後初期，她觀察到芥菜種會是較早進入部落協助、且至今仍持續在場的單位之一。具社工專業背景的她指出，當災後進入中後期、外界關注逐漸退場時，是否仍有團隊願意留下來與社區同行，是影響復原能否持續的重要關鍵。

芥菜種會在光復設立兩個社區據點，持續提供兒少陪伴、照顧者支持與以工「帶振」培力，協助家庭逐步回到穩定生活。

芥菜種會在光復設立兩個社區據點後，持續提供兒少陪伴與課後活動，讓孩子有穩定去處，也讓家長能安心整理家園；同時透過家庭與社區定期訪視、舒壓與編織培力課程，回應災後照顧者生活與心靈壓力，並逐步規劃以工「帶振」的工作機會，協助有需要的家庭恢復經濟收入、重整生活步調。欣敏也持續參與其中，災後從受助者轉變為服務社區的助人者。

在地青年陳欣敏（右）災後選擇加入基督教芥菜種會，與團隊一同投入社區服務。

重建的完成點，不在於工程是否告一段落，而在家庭是否已恢復生活的穩定與安全。芥菜種會將持續透過全台各地的社區據點與陪伴系統，深化家庭與社區服務。今年於全台辦理17場「用愛串聯全台 新春送暖感恩圍爐」，以圍爐陪伴脆弱家庭的照顧者與孩子共享溫暖時光，同時感謝以工「帶振」夥伴與志工的付出。邀請社會大眾透過愛心捐款，支持仍走在復原路上的家庭，在節慶中感受到陪伴與支持。

更多資訊請上：https://lihi.cc/uZxid
 

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

