擔任郭台銘副手是「政治分贓」？　柯文哲改口：不希望有政治分配

記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲日前在電台專訪中指出，「2020總統這一局，鴻海集團創辦人郭台銘與前立法院長王金平都有意選總統，也找他當副手」，但最後遭到他拒絕，16日受訪時更表示「我不喜歡政治變成分贓政治，這不是我們期待的台灣新政治」，不過外傳郭陣營不滿此番言論，因而取消出席18日宗教活動。對此，柯文哲17日改口，「台灣社會不會希望有這種政治分配，不要說政治分贓」。

柯文哲16日表示，他常常說政治最理想還是理念的結合，大家有共同的想法，「我不喜歡政治變成分贓政治，這不是我們期待的台灣新政治」。他也說，自己研究過台灣整個歷史，常常是現在講一講三四年後情勢又變化，就像人家常常說「輕諾者寡信」，對他來講很不喜歡跟人家講什麼條約，一旦做了就一定要做到才去跟人家講。

▲柯文哲出席新北投車站二期工程完工暨開幕活動。（圖／記者黃國霖攝）



柯文哲17日受訪談及此事，他表示當初一開始就表明，只要是為了台灣好，那都可以談，「台灣社會不會希望有這種政治分配，不要說政治分贓」。他說，大家應該要思考，在目前的狀態下怎麼走對台灣比較好，如果用這種邏輯來思維，後來大家坐下台談怎麼做對台灣整體利益、人民最大福祉比較好，就這樣去做，用這種邏輯來討論的話，很多爭議與模猜就可以少掉。

此外，有關國民黨副主席郝龍斌15日上午已經代替黨主席吳敦義會面郭台銘一事，是否事先知情？柯文哲說，「郭董的行程表又沒有給我們看，我怎麼會知道」，就好像他要去見誰，也不會事先跟郭台銘講，「我覺得這也還好」。