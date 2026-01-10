陸獨居安全APP「死了麼」爆紅　名稱卻被批評「不吉利」

▲獨居安全APP「死了麼」。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸的蘋果App Store的APP「死了麼」最近衝上排行榜第一名，但也在網路上遭不少網友批評，主因是其名稱太不吉利。不過，「死了麼」其實是一款關懷獨居安全的工具，用戶若連續多日未在APP簽到，系統將自動通知緊急聯絡人，立意相當良好。

使用「死了麼」APP必須先設定緊急聯絡人，並每日簽到，若連續多日沒在APP簽到，系統將於次日自動發送郵件通知緊急聯絡人。

用戶也可以綁定智慧手環，一旦檢測到沒有脈搏，就會立刻啓動「一鍵收屍功能」，甚至還可以選擇靈車司機和下葬音樂。

▲「死了麼」衝上排行榜第一。（圖／翻攝微博）



儘管相關功能都是為了關懷獨居安全的設計，但其名稱「死了麼」卻受到不少批評，也有網友建議，應改名為更具人文關懷的「活著麼」。

「死了麼」開發團隊成員之一的呂先生在受訪時表示，團隊只有三人，都是「95後」，大家平時都有自己的工作，通過遠端方式進行協作，會研發這款APP，是因為早在兩三年前他們就在社交平台上留意到相關需求。

呂先生說，近年大家都會討論什麼APP是每個人都需要的，並且一定會下載的，就有網友提到「死了麼」，這個創意出來之後有很大的討論度，於是他們看到了其中的需求，並且這件事本身也很有意義，「於是我們就嘗試去註冊這個名字，發現可以註冊，後續又用了一個月時間完成了開發。」

目前該APP僅在大陸iOS平台上架，定價 8 元人民幣（約30元新台幣）。

▼「死了麼」有緊急通知的功能。（圖／翻攝微博）

