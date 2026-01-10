　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸獨居安全APP「死了麼」爆紅　名稱卻被批評「不吉利」

▲▼陸獨居安全APP「死了麼」爆紅　名稱卻被批評「不吉利」。（圖／翻攝微博）

▲獨居安全APP「死了麼」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸的蘋果App Store的APP「死了麼」最近衝上排行榜第一名，但也在網路上遭不少網友批評，主因是其名稱太不吉利。不過，「死了麼」其實是一款關懷獨居安全的工具，用戶若連續多日未在APP簽到，系統將自動通知緊急聯絡人，立意相當良好。

使用「死了麼」APP必須先設定緊急聯絡人，並每日簽到，若連續多日沒在APP簽到，系統將於次日自動發送郵件通知緊急聯絡人。

用戶也可以綁定智慧手環，一旦檢測到沒有脈搏，就會立刻啓動「一鍵收屍功能」，甚至還可以選擇靈車司機和下葬音樂。

▲「死了麼」衝上排行榜第一。（圖／翻攝微博）

▲▼陸獨居安全APP「死了麼」爆紅　名稱卻被批評「不吉利」。（圖／翻攝微博）

儘管相關功能都是為了關懷獨居安全的設計，但其名稱「死了麼」卻受到不少批評，也有網友建議，應改名為更具人文關懷的「活著麼」。

「死了麼」開發團隊成員之一的呂先生在受訪時表示，團隊只有三人，都是「95後」，大家平時都有自己的工作，通過遠端方式進行協作，會研發這款APP，是因為早在兩三年前他們就在社交平台上留意到相關需求。

呂先生說，近年大家都會討論什麼APP是每個人都需要的，並且一定會下載的，就有網友提到「死了麼」，這個創意出來之後有很大的討論度，於是他們看到了其中的需求，並且這件事本身也很有意義，「於是我們就嘗試去註冊這個名字，發現可以註冊，後續又用了一個月時間完成了開發。」

目前該APP僅在大陸iOS平台上架，定價 8 元人民幣（約30元新台幣）。

▼「死了麼」有緊急通知的功能。（圖／翻攝微博）

▲▼陸獨居安全APP「死了麼」爆紅　名稱卻被批評「不吉利」。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6904 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本恐「一夜之間」擁有核武！拜登曾警告習近平　鈽超過民用需求
快訊／緬甸宣布「徹底夷平」KK園區！　635詐騙據點全數炸毀
經典「勝利衝鋒」彩繪WRX毀了！　慘剩車殼畫面曝
帶1物回台　女遭罰20萬！房子險被查封

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸獨居安全APP「死了麼」爆紅　名稱卻被批評「不吉利」

DeepSeek V4春節前發表　號稱具強大程式設計能力

香港財長：受惠印花稅收入　可提早恢復財政盈餘

整治內捲　陸反壟斷機關對外送平台展開調查

見坦尚尼亞外長　王毅：攜手維護聯合國核心地位和國際法權威

中國CPI年增率連續3月擴大　創近3年最高

整治惡性削價競爭　陸取消太陽能產品出口退稅

網約穿秦嶺「最危險禁區」　1女4男3人慘死最小19歲

大叔騎車吐痰...竟噴入「外送員嘴裡」！　當場崩潰畫面曝光

陸「AI六小虎」搶頭香！智譜掛牌首日漲13%

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

陸獨居安全APP「死了麼」爆紅　名稱卻被批評「不吉利」

DeepSeek V4春節前發表　號稱具強大程式設計能力

香港財長：受惠印花稅收入　可提早恢復財政盈餘

整治內捲　陸反壟斷機關對外送平台展開調查

見坦尚尼亞外長　王毅：攜手維護聯合國核心地位和國際法權威

中國CPI年增率連續3月擴大　創近3年最高

整治惡性削價競爭　陸取消太陽能產品出口退稅

網約穿秦嶺「最危險禁區」　1女4男3人慘死最小19歲

大叔騎車吐痰...竟噴入「外送員嘴裡」！　當場崩潰畫面曝光

陸「AI六小虎」搶頭香！智譜掛牌首日漲13%

民眾吃路邊百香果中毒送醫　真相曝光！衛生局：吃的是海檬果

詹皇致命失誤里程碑變「里程悲」！唐西奇犯滿氣炸、湖人13勝狂紀錄遭中斷

2025經濟成績單曝光！謝金河指台灣1數據「贏其他亞洲國家」

川普大轉彎！撤回「中國無人機封殺令」　官員曝：為了川習會

金唱片紅毯／ALLDAY PROJECT霸氣登場　主持人告白：老公是你們粉絲

大陸「鼻病毒」爆發！醫示警：C型易誘發氣喘過敏　2類人風險高

陸獨居安全APP「死了麼」爆紅　名稱卻被批評「不吉利」

《九重紫》男星遭爆「出軌2男金主」換資源！　粉絲怒列7宗罪公審

日本恐「一夜之間」擁有核武！拜登曾警告習近平　鈽超過民用需求

金唱片紅毯／CORTIS打頭陣現身！突親切撂中文　紅毯跑錯路全場笑了

【是有這麼好吃？】兔兔吃香蕉不小心噎到　直接變身小飛兔XD

大陸熱門新聞

陸圍棋選手戴「AI眼鏡」豪取7連勝 遭檢舉後「摘鏡」吞4連敗

網約穿最危險禁區　1女4男3人慘死

海航系統故障！機票最低22元　官方：出票有效

大叔騎車吐痰...竟噴入外送員嘴裡！　當場崩潰畫面曝光

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」

紅果2025年度短劇出爐！TOP1創千萬紀錄

泡泡瑪特馬年盲盒線上開賣 8款毛絨掛飾...Labubu、星星人等IP大集合

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

海基會：去年「除籍專案」期間人力吃緊

陸「AI六小虎」搶頭香！智譜掛牌首日漲13%

雷軍：小米新產品將結合自研晶片、OS、AI

整治削價競爭　陸取消太陽能產品出口退稅

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

更多熱門

相關新聞

24歲獨居男突失聯！枋寮警破門驚見他昏睡床上

24歲獨居男突失聯！枋寮警破門驚見他昏睡床上

枋寮警方日前接獲民眾焦急報案，指家人獨居在外卻突然失聯，多次聯繫未果，憂心發生不測。警方火速趕赴現場，見家屬神情慌張守候屋外，研判情況急迫，恐危及生命安全，隨即會同消防人員，在徵得家屬同意後破門進屋查察，所幸最終確認男子僅因身體不適服藥昏睡，成功化解一場虛驚。

守護獨居長者過好年好人好事社團攜手東門分隊宣導防火送平安

守護獨居長者過好年好人好事社團攜手東門分隊宣導防火送平安

即／台中婦失聯　破門見陳屍

即／台中婦失聯　破門見陳屍

即／基隆2樓民宅起火　獨居男獲救送醫

即／基隆2樓民宅起火　獨居男獲救送醫

泰氣溫驟降！9旬嬤「生火取暖」被燒死

泰氣溫驟降！9旬嬤「生火取暖」被燒死

關鍵字：

死了麼獨居安全獨居

讀者迴響

熱門新聞

愛愛完「不認郭書瑤是女友」還消失

拍片喊會看外流挨批！團隊坐著道歉：沒惡意

遭15男撕光衣服！25歲女淪哈瑪斯性奴

快訊／《飛魚高校生》管麟認愛同時宣布求婚

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

野生蔡依林「臉完全沒遮」吃早午餐！

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

最容易「姐弟戀」的三大星座！

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

更多

最夯影音

更多
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面