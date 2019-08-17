比喻王金平是「狐狸」遭暗酸　柯文哲：言語之間會注意

記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲日前在廣播節目中用「狐狸」比喻前立法院長王金平，王金平17日對此表示，「我說我是人嘛！」，並暗酸柯文哲，人就是要有智慧，要有穩健的作為，那麼一切都是要有善念，那麼一切都是要有善念，人就是「仁」。柯文哲17日也回應，「王金平當然是人」，狐狸只是個比喻，不過有時候在言語之間還是要注意。

▲柯文哲出席新北投車站二期工程完工暨開幕活動。（圖／記者黃國霖攝）



柯文哲日前在廣播專訪中說，自己跟郭台銘比較合，「我是獅子，他是老虎，還是比較合」，我們這種反而個性簡單。至於王金平像是哪種動物？柯文哲笑說，「比較像狐狸」，16日受訪被問及此事時，他表示當時只是開玩笑說「一隻獅子一隻老虎」，他個人對於王金平的印象是「台灣近代史的活字典」。

不過此番言論卻引來王金平不滿，王金平17日上午於台南受訪時說「我說我是人嘛」！他還強調人就是「仁」，能夠用仁的最高極致的準則來治國，這才是國家的福氣，也才是人民所要支持的對象。對於被柯文哲用狐狸來形容，他說「有什麼好生氣？他講的一定對嗎？他又不是神」，大家一笑置之。

柯文哲17日上午也回應，「王金平當然是人」，狐狸只是個比喻，當時是因為被問到「一個獅子、一個老虎，那王金平是什麼動物」？主持人說是「蛇」，因為王金平生肖屬蛇，他心裡想怎麼會用「蛇」來比喻，當下才說了狐狸。他表示，雖然這只是個比喻，不過有時候在言語之間還是要注意。

此外，針對鴻海集團創辦人郭台銘16日在臉書上暗示不放棄與柯、王合作，王金平17日上午回應「應該不會放棄」，三個不同的領域的人要來謀合，當然不會一切都順心，但只要有心，融合的事情應該會逐步地達成。

對此，柯文哲則回應，不管是年齡到一定程度、做過大事業的，或是看破很多生死的人，「邏輯思維一定會跟這種還在現場的政治人物不太一樣」，怎麼做對台灣比較好，這才是大家比較重要的考量。