國際

技師年薪380萬元「招不到人」！　福特CEO：國家陷入困境

▲▼福特汽車（Ford）總裁兼執行長法利（Jim Farley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲福特總裁兼執行長法利（Jim Farley）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國藍領技術職缺「缺工」嚴重，福特汽車（Ford）總裁兼執行長法利（Jim Farley）表示，該公司目前約有5000個技師職缺，年薪最高可達12萬美元（約新台幣380萬元），幾乎是全美平均薪資的2倍，卻仍然招募不到人。

法利11月在PODCAST節目「辦公時間：商業版」（Office Hours: Business Edition）揭露上述情況時指出，全美各地經銷商經常出現「維修工位有升降機、有工具，就是沒有人來做」的窘境。

法利還提到，全美關鍵職缺超過百萬個，包括緊急救援、卡車駕駛、工廠作業員、水電工等技術職缺，「這是一件非常嚴重的事」，「我們國家陷入困境了，這件事討論得還不夠多。」

《每日郵報》本周報導，一部分問題原因在於，在該產業爬到較高薪資水準，往往必須耗費很長一段時間。業界普遍採用固定工時制，每一項維修任務都有預設標準工時，意味著技師收入取決於完成任務的速度，而非實際工作的時數。

修車,工人,噴槍,吹塵槍（圖／CFP）

▲福特執行長表示，該公司技師缺工嚴重。（示意圖／CFP）

其他難題在於，學習技術至少需要5年以上，入行初期還得自備工具，成本可達數千美元。此外，工作帶來的身體傷害也可能讓技師休養數月，嚴重影響收入。

39歲的俄亥俄州資深技師胡梅爾（Ted Hummel）專精變速箱維修，年收入約16萬美元（約新台幣506萬元），但他坦言入行10年才突破年薪10萬美元（約新台幣316萬元）門檻，「當年他們宣傳可賺6位數年薪，但實際做下去發現，根本沒那麼快，花了很長時間。」他的一支專業扭力扳手要價800美元（約新台幣2.5萬元），而且是福特規定必備。

相較於近年白領大量裁員，藍領工作機會充沛，卻苦無願意受訓的人力投入。《富比士》指出，2028年前預估新增34.5萬個技術工職缺，但每5名退休技術工只有2名新人遞補，導致百萬職缺懸空。隨著越來越多美國人選擇攻讀大學，到了2030年，製造業恐將面臨210萬個職缺無人填補的困境。

01/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

最近有網友感嘆，自己親身感受到「中產階級正在消失」不是危言聳聽。他自述年薪約150萬元，存款破百萬，卻仍不敢買房、生小孩，長期下來對稅制與補助制度感到強烈不公平，認為夾在富人與窮人之間的中產，成了最吃虧的一群。貼文曝光後，引發大量網友討論與正反意見交鋒。

