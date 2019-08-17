桃園郭王柯三結義未果　王金平：沒有破局只要有心就能達成

▲前立法院長王金平否認郭柯王會破局之說，強調只要大家有心，融合的事情應該會逐步地達成。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前立法院長王金平出席加交大台南校區「第五屆國學文化與企業經營研討會」，針對外傳郭柯王會破局之說表示，沒有「破局」，因大家都有共同要為中華民國生存發展來努力的目標，所以不會放棄，由三個不同領域的人要來謀合的話，當然不是一切都那麼順心，但是只要大家有心，融合的事情應該會逐步地達成。

前立法院長王金平出席加交通大學台南校區舉辦「第五屆國學文化與企業經營研討會」，針對外傳郭柯王會破局之說表示，沒有「破局」，因為大家都是共同要為中華民國的生存發展來努力的目標，所以大家不會放棄，由三個不同領域的人要來謀合的話，當然不是一切都那麼順心，但是只要大家有心，融合的事情應該會逐步地達成。

王金平強調，郭柯王會沒有破局，不會因為一點小事就破局！因18日中部有一家寺院要動土，動土的時間是看時的，是9時至10時，所以這個中間他如果去桃園再趕過去的話，因為動土的地方是在外埔，就是在大甲附近，所以坐高鐵也不是，開車也不是，就可能誤點，可能誤時啦！他原本打算到桃園去的停留時間只有20分鐘，那這樣可能太趕，所以不要以為這樣子，好像就是3人有不愉快的一個安排，事實上不會啦！

對於韓國瑜打麻將被偷照相一事，王金平也為韓國瑜緩頰說，這事社會各界去公評就好了！他希望大家就要有體諒韓市長的心，韓市長到國外去總是有他的娛樂，有他的休閒的時間！

對韓國瑜的國政顧問團，會由張善政當召集人，王金平表示肯定，他說張善政當過科技部長、當過行政院長，當然綜合國政是很理想的人，所以祝福他做得很好，幫助韓國瑜先生來競選。

對柯文哲有比喻王金平是「狐狸」一事，王金平說，他是人！那麼人就是要有智慧，要有穩健的作為，那麼一切都是要有善念，人就是仁，他今天演說主要是強調王道跟中道要互相榮耀，來發展。應該中道與王道要結合。

王金平說，王道就是治國的原則，中道是為人處世的準則，這兩者都是要互為貫通、互相支援。所以他認為中道的精神要包括儒釋道三教的核心精神，王道精神就是要包含所謂儒家的政治要走中道、經濟要走正道，然後社會要走公道，這三道，這是我們行為處事的標準，王道就包含這三項事情，所以人就是仁，能夠用仁的最高極致的準則來治國，這才是國家的福氣，也才是人民所要支持的對象。

王金平對柯文哲「狐狸說」表示沒什麼好生氣，柯講的一定對嗎？柯又不是神。所以這個大家一笑置之，人就是人，人有的行為、思想、理念，還有目標，所以這一點點事情就要以為意的話，那將來怎麼做大事呢？所以行事一定要穩健，要充滿著智慧，而且一定要以善念為出發，然後達到一個善果的追求成果出來，這才是真正要來治國的人。所以他那天晚上跟柯聚一起，從頭到尾他都跟柯講治國的理念，他從來都沒有提起什麼選總統、副總統的事，沒有！所以希望大家能夠了解，很多人講話不一定都是依照當時的事實講出來的，這是對方個人的想像。