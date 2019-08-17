快訊／18日「桃園三結義」破局！　郭台銘確定不出席

▲郭台銘。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者黃巈禾、袁茵／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平及台北市長柯文哲，三人原預計18日將在桃園巨蛋的千人祈福宗教活動上公開會面。不過，郭台銘辦公室稍早發布新聞稿表示，因有既定行程安排，已確定不克出席。

郭台銘核心幕僚劉宥彤16日表示，郭台銘去的機率不高，一切順其自然，且18日並非三方約好的行程，只是幕僚在整理大家目前拿到的邀約中，發現有一個共通的行程，但這個時間上，不見得三個人都在同樣的時間，結論是順其自然，大家就是各自去也不一定。

17日下午接近3點左右，郭台銘辦公室發布新聞稿表示，「因有既定行程安排，已確定不克出席」。郭台銘、柯文哲、王金平18日桃園三結義宣告破局。

另一方面，針對郭台銘16日在臉書上暗示不放棄與柯文哲、王金平合作，王金平17日上午受訪表示，「應該不會放棄啦！」三個不同領域的人要謀合，當然不會一切都順心，但只要有心，融合的事情應該會逐步達成。

王金平表示，為中華民國的生存發展來努力，是大家共同的目標，不會放棄，由三個不同領域的人來謀合，當然不會一切都那麼順心，但只要大家有心，融合的事情會逐步達成。

針對三方時間喬不攏，郭台銘、王金平都不出席，王金平則說，「不會因為一點小事就破局啊！」不會放棄和郭台銘、柯文哲會面。

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