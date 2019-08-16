心疼韓國瑜因「批公文」被酸　李佳芬：行政首長批太多公文不正常

▲李佳芬。（圖／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭、呂欣玫／台北報導

高雄市長韓國瑜稱自己每天至少批10份公文，讓政壇掀起「批公文大賽」。對此，韓國瑜夫人李佳芬16日受訪時回應，文官體制本來就是分層負責，若全部都扛在首長身上，就不需要設立副市長、局處首長、科長、主秘，依照分層授權的體制，「行政首長批太多的公文，是不正常的」。

針對韓國瑜自稱每天至少批10份公文，行政院長蘇貞昌16日受訪時傻眼表示，自己批的公文常常要分好幾批抱走，堆起來比人還高，重點是工作也不只有批公文，身為人民託付責任的公務員，一定要堅守崗位。

蘇貞昌也藉此暗酸韓國瑜，「當任何天災發生的時候，人民也希望能看到政府首長能人溺己溺，不是為自己的事情搞東搞西，實在是會讓人民失望，如果首長能堅守崗位，迅速反應，快速讓災害降到最低，會讓人民覺得有這個依靠很重要」。

對此，李佳芬16日於台北受訪時表示，如果一個行政首長不放權，所有公文就會通通到你頭上來，文官體制本來就是分層負責，若全部都扛在首長身上，就不需要設立副市長、局處首長、科長、主秘，依照分層授權的體制，行政首長批太多的公文，是不正常的。

另外，針對韓國瑜麻將風波，李佳芬痛批，「黑韓無上限、道德無下限」，這些人應該全都改名換姓，以後就叫「吳子嘉們」，那些不斷放話的人，手上真的都沒有證據。她不滿表示，台灣的社會為什麼都黑白顛倒了，所有沒有證據，這樣的行為跟吳子嘉有什麼兩樣，這些人就是每天胡說八道，就像吳子嘉之前講私生女的事情，大家竟然信以為真，但他手上沒有證據，所以就把認為有可能的全部亂說，讓檢調去傳喚這些人，之後調查出來是假的。