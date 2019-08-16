藍委批民進黨：只准蔡英文上班拜廟　「不許韓國瑜假日拜票」





▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／總統府提供、ETtoday攝影中心攝）

記者袁茵／台北報導

立法院國民黨團16日召開「只准蔡英文上班拜廟，不許韓國瑜假日拜票」記者會，抨擊總統蔡英文只要是對民進黨有利，什麼都可以做；只要是國民黨總統候選人韓國瑜，就動用黨政資源加以放大、撻伐，民進黨根本就是「雙標黨」。

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府為了2020大選，施政上大放利多政策買票處處可見，像是近期行政院決策要廢止印花稅就是最明顯的例子，連地方首長問都不問。此外，蔡英文一周7天，天天安排全國各地到處拜廟，其實都是拜會重要樁腳，都在跑選舉行程。

▲國民黨團「只准蔡英文上班拜廟 不許韓國瑜假日拜票」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

曾銘宗抨擊，蔡英文在8月15日上班日，參加民進黨台北市黨部活動，還交代3項指示，這是公務行程嗎？行政院副院長陳其邁也跟著有様學様，常假借視察地方建設之名，一周7天幾乎往高雄市跑行程，究竟是副閣揆，還是高雄市長候選人？國民黨團在8月13日正式行文行政院，要求提供陳其邁上任以來的出差公務行程，至今行政院虛應推拖不敢提供。

曾銘宗批評，相對於蔡英文及陳其邁假公濟私、明目張膽在跑選舉行程，韓國瑜只能利用假日跑選舉行程，還不斷遭抹黑攻擊，民進黨面對選舉活動竟然搞出「一國兩制」標準，國民黨團絕對不能接受。一套標準大家一起遵守，請蔡英文、陳其邁比照韓國瑜標準，上班日不得跑選舉行程，且不得利用公務車輛、行政専機跑私人選舉行程，未來國民黨也將全面檢視蔡英文、陳其邁的相關行程，如有嚴重公私不分之情況，將向監察院及地檢署告發圖利罪嫌。國民黨團也呼籲全民一起監督，看看誰在假公濟私跑選舉行程。

藍委費鴻泰指出，仔細檢視蔡英文今年拜廟行程， 4月民進黨總統初選時，當月拜廟行程24次、初選如火如荼的5月有43次、6月24次，7月因出訪邦交國和爆發私菸案僅有6次，8月分統計到6日就有8次。

費鴻泰強調，政治人物到宮廟參拜祈求國泰民安是好事，但是蔡英文和民進黨根本就是兩套標準，走私香菸變成「超買」、華膳倉儲藏私菸是「移動貨物」，就連總統府都可以違法變成「民宿」，這就是蔡英文和民進黨的「嚴以律人、寬以律己」的標準，實在可恥！

藍委賴士葆諷刺，蔡英文上班日跑宮廟、固樁腳、猛拉票，辣台妹幾乎變成「廟婆」了；行政院長蘇貞昌像是吃炸藥，變成「酸桶」，每天死盯著韓國瑜大酸特酸，目的只有一個：「打擊韓國瑜保政權」。民進黨過去被稱為「獨裁退步黨」，現在提升為「雙標黨」，看所有事情都用雙重標準，韓國瑜假日拜票就說「荒廢市政」，蔡英文上班日拜票固樁就說是「體察民意」。

賴士葆強調，從事選舉活動不是不行，請蔡英文利用周末假日進行，韓國瑜畢竟是國民黨總統候選人，利用周末假日拜票有何不可？此外，民進黨傾府院黨資源在上班日為蔡英文跑選舉，走火入魔到了「不問蒼生問鬼神」的地步，只為了拉抬民調和岌岌可危的選情，將國家公器私用到極致、政府公信踐踏在地上，實在惡劣，國民黨團給予譴責。