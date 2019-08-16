邀楊秋興「對帳」　潘恒旭連發3篇酸文：見證我的毀滅與爆炸

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜被揭露政治獻金中有七筆宣傳費用，總數為2千萬元，是給一間「旭創意公司」，不過現在綠營人士點名旭創意公司的負責人潘恒芳跟潘恒旭有關係？現在潘恒旭出面證實潘恒芳的確是自己的親姐姐，但是這2000萬當中有一大半是用在拍攝競選廣告《高雄ㄟ讚》，同時開嗆楊秋興在三天內來跟自己對帳：「見證我的毀滅與爆炸」，不過查不到任何不法事證的時候，就請楊秋興捐300萬元給高雄市社會局。

▲潘恒旭在自己臉書連發三酸文，請楊秋興出面「對帳」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

潘恒旭說：「其實我們選舉的花費都集中在11月，因為我們選舉去年市長很受歡迎的廣告《高雄ㄟ讚》，從創意發想到拍攝，媒體託播都是我們處理，所以那個費用裡頭有一大半的錢是在《高雄ㄟ讚》，還有罵我們最多的電視台，其實我們都有託播廣告」。

不過現在這筆經費遭到質疑，他表示：「選舉令人瘋狂，所以他們根本不分青紅皂白，所以我個人狀況無所謂，但是我覺得名嘴跟楊秋興，還有指控我們洗錢的這些人，都應該為我們澄清」。而潘恒旭針對楊秋興，更是在自己臉書連發三篇文章，篇篇點名楊秋興。

▲潘恒旭在自己臉書連發三酸文，請楊秋興出面對帳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

第一篇是在16日下午三點多發出的，其中寫到「#敬告楊秋興前縣長：我的旭創意2002年就成立了，還上過商業週刊封面50位台灣接班人，經營的客戶都是上市公司。一家16年的行銷公司被你抹黑爲紅衛兵、洗錢公司，你身為政治前輩，不改##情緒勒索、背叛背骨、翻臉無情本性，我為你感到悲哀跟丟臉。我們一起去您最常去的佛光山一起發誓跟對帳對質吧！我等您！#看誰在菩薩前爆炸」。

第二篇還附上媒體截圖，圖中就是楊秋興，同時寫下「#昔日今日變臉翻書？#小肚雞腸？」，第三篇發文是在下午五點多，先是寫到「網友傳來給我的圖#不解釋#週末愉快」，至於圖是知名中醫診所的廣告圖，但遭到了P圖成為「背骨男孩」。

▲潘恒旭在自己臉書連發三酸文，請楊秋興出面對帳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）