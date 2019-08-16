韓國瑜端國防「政策牛肉」　張善政：九月底後陸續公布

記者林銘翰／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團在17日正式成軍，前行政院長張善政日前已宣布擔任國政顧問團的召集人，他16日代表韓國瑜赴台北世貿一館參訪 「2019台北國際航太暨國防工業展」。張善政表示，目前國防政策已擬定很多方向，預計九月底到十月初不同的政策就會一樣樣拿出來亮相。

韓國瑜的國政顧問團在17日正式成軍，張善政日前已宣布擔任國政顧問團的召集人，前行政院副院長杜紫軍、內政部前部長李鴻源則是副總召，預計會召開記者會公布各小組名單。張善政16日在國防小組顧問陳永康上將、田在勱中將以及黃介正教授陪同下，共同前往參訪「2019台北國際航太暨國防工業展」。

張善政表示，把國防戰備能力用好是不分藍綠的共同目標，但是國防軍費很花錢，要怎麼樣把每一塊錢花到刀口上，需要非常的注意。他說，台灣近日要採購F-16V戰機，讓他認為在採購新式武器之虞，國內產業是否有可以有相關配合。

張善政指出，F-16V最早的研發是從F-16a/b升級而成，目前國內的舊機型已經開始進行改裝，而台灣在這方面的技術是領先的，因此期待未來有更多F-16V的工作可以交給台灣做。此外，F-16V不僅止賣給台灣，也賣給其他很多國家，台灣應該要抓住這個機會，把國內產業的能量提升，讓台灣變成國際生產基地。

張善政說，由於韓國於在高雄有市政要忙，所以今天順勢找了他與幾位國防顧問過來參觀，韓市長有特別交代這裡有很多從南部北上的國內業者，因此他來到這裡也有特別表達關心。

張善政也說，目前國防政策已擬定很多方向，預計九月底到十月初不同的政策就會一樣樣拿出來亮相。

▲張善政參訪國防產業展。（圖／記者葉南州攝）

