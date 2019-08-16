國防自主訂單留台灣　蔡英文：超過百家國內供應鏈廠商

軍聞社／記者林澤廷臺北15日電

「2019年台北國際航太暨國防工業展」，15日在台北世貿中心隆重開幕，其中國防館設置5個展示區，讓參觀民眾了解國軍朝向科技化、現代化的建軍備戰成果。

上午舉行開幕儀式，由總統蔡英文、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、美國在台協會處長酈英傑、國防部副部長張冠群上將等人共同主持，計有160家廠商參展，800多個攤位，規模再次突破上屆，蔡英文總統並前往國防館、航太公會區及太空科技產業區視察，瞭解相關的航太產業及國防科技研發成果，見證我國國防科技產業發展的雄厚實力。

蔡英文總統在致詞時表示，航太產業是非常複雜的高科技產業，需要投入龐大的資源，一定要政府和民間來共同努力，所以在新政府上任之後，就將國防航太產業，列入5+2產業創新計畫，要透過政府的力量，來增加民間的動能。

蔡總統指出，這三年來政府從國機國造開始，逐步推動提升國防自主技術，不僅把訂單留在國內，留住航太研發的能量，更為航太產業的未來打下基礎。政府也藉由提供研發資源，來協助產業引進關鍵的技術，建立自主的航太和國防供應鏈，現在已經有超過百家國內供應鏈的廠商，也與許多國外夥伴建立起國際的關係，取得20項以上的航空認證的好成績。

此外，蔡總統說，在這一次的會展上還有一個焦點，就是無人機，隨著科技的發展，無人機的應用可以說是越來越廣泛，例如攝影、測繪、勘災以及灑農藥等。為了鼓勵無人機的研發，政府也透過自主及修改的相關法規，要提供更好的環境，要讓無人機的發展更加的順利，相信在未來不論是航太產業、還是無人機，只要各界繼續緊密的合作，一定能夠持續地擴大競爭力，帶來更加蓬勃的發展，走向世界。