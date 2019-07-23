移植轟油-6加油系統　運油-20考慮去除空投空降能力

▲運-20大型戰略運輸機。（圖／翻攝自中新社）

特約記者陳孟孟／綜合報導

以運-20改裝為加油機的運油-20問世，將成為解放軍發展戰略空軍的重要一步，甚至有能力讓殲-20攜帶空空導彈一口氣飛到關島。基於中國空軍對空中加油機的急迫性來看，可望移植轟油-6的空中加油系統，達到短時間改裝成功的效果，同時為了讓載油量提升，也有機會效法歐美經驗去除空投空降能力。

微信公眾號「兵工科技」指出，運-20改裝運油-20可借鑒國外在軍用運輸機基礎上改加油機的方案，如俄羅斯伊爾-78加油機和歐洲宇航防務集團A400M加油機，在運-20機翼下方各加裝 1具空中加油吊艙，具備兩點如油能力，也可以在後機身左側或和右側加裝1具空中加油吊艙。

具備為大型受油機加油的能力，上述方案基本不對飛機的機體結構和貨艙內部進行改動，保留空投、空降功能，其空運、空投、空降等能力與原運輸機基本相當，為增加載油能力，還可在貨艙內加裝貨盤油罐或油箱。選擇這種方式在功能上相對更為全面，無論戰時平時，既可作為加油機使用，也可作為專用軍用運輸機使用。

▼運-20首次參與空降空投訓練。（圖／翻攝自空軍發布微博）

文章強調，從中國空軍目前對空中加油機需求的急迫程度來看，甚至直接移植轟油-6的空中加油系統，在機翼下方吊裝RDC-1空中加油吊艙，由於技術上的成熟，短時間內就可以改裝成功。但缺點是其主要作為加油機使用時，由空投空降設備等帶來的空間重量，載油量和外供油量相對較少，不僅效能不夠高，燃油經濟性也較差。

因此運-20還可以借鑒歐美國利用空客A330、波音767等民用運輸機改裝加油機的成功經驗，在大型軍用運輸機的基礎上，去除空投空降能力，保留一定的空運能力。文章表示，增加並強化空中加油能力，運油-20可拆除空投空降平台，取消尾大門並對機體進行修型，減小飛行阻力並進一步增加機內空間，讓該機變成完全意義上的空中加油平台。

過去陸媒推測，根據已服役的運-20大型運輸繼最大起飛重量達220噸，最大載重量達70噸的數據來看，運-20改裝為加油機後，將模仿伊爾-78在貨艙內加裝2-3個可拆卸式儲油罐，總載油量將達到或超過100噸。未來殲-20在運油-20的幫助下，只負責攜帶空空導彈就可一口氣飛到關島，帶給美軍直接的威脅。

▼一架疑似原型機塗裝的運-20加油機現身陝西閻良機場，其左右翼下多了加油吊艙的小裝置。（圖／翻攝自大陸網站）