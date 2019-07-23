　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

移植轟油-6加油系統　運油-20考慮去除空投空降能力

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼運-20大型運輸機在2018珠海航展現場飛行展示。（圖／中新社）

▲運-20大型戰略運輸機。（圖／翻攝自中新社）

特約記者陳孟孟／綜合報導

以運-20改裝為加油機的運油-20問世，將成為解放軍發展戰略空軍的重要一步，甚至有能力讓殲-20攜帶空空導彈一口氣飛到關島。基於中國空軍對空中加油機的急迫性來看，可望移植轟油-6的空中加油系統，達到短時間改裝成功的效果，同時為了讓載油量提升，也有機會效法歐美經驗去除空投空降能力

微信公眾號「兵工科技」指出，運-20改裝運油-20可借鑒國外在軍用運輸機基礎上改加油機的方案，如俄羅斯伊爾-78加油機和歐洲宇航防務集團A400M加油機，在運-20機翼下方各加裝 1具空中加油吊艙，具備兩點如油能力，也可以在後機身左側或和右側加裝1具空中加油吊艙。

具備為大型受油機加油的能力，上述方案基本不對飛機的機體結構和貨艙內部進行改動，保留空投、空降功能，其空運、空投、空降等能力與原運輸機基本相當，為增加載油能力，還可在貨艙內加裝貨盤油罐或油箱。選擇這種方式在功能上相對更為全面，無論戰時平時，既可作為加油機使用，也可作為專用軍用運輸機使用。

▼運-20首次參與空降空投訓練。（圖／翻攝自空軍發布微博）

▲陸空軍運-20運輸機，首次參與空降空投訓練。（圖／翻攝自空軍發布微博）

文章強調，從中國空軍目前對空中加油機需求的急迫程度來看，甚至直接移植轟油-6的空中加油系統，在機翼下方吊裝RDC-1空中加油吊艙，由於技術上的成熟，短時間內就可以改裝成功。但缺點是其主要作為加油機使用時，由空投空降設備等帶來的空間重量，載油量和外供油量相對較少，不僅效能不夠高，燃油經濟性也較差。

因此運-20還可以借鑒歐美國利用空客A330、波音767等民用運輸機改裝加油機的成功經驗，在大型軍用運輸機的基礎上，去除空投空降能力，保留一定的空運能力。文章表示，增加並強化空中加油能力，運油-20可拆除空投空降平台，取消尾大門並對機體進行修型，減小飛行阻力並進一步增加機內空間，讓該機變成完全意義上的空中加油平台。

過去陸媒推測，根據已服役的運-20大型運輸繼最大起飛重量達220噸，最大載重量達70噸的數據來看，運-20改裝為加油機後，將模仿伊爾-78在貨艙內加裝2-3個可拆卸式儲油罐，總載油量將達到或超過100噸。未來殲-20在運油-20的幫助下，只負責攜帶空空導彈就可一口氣飛到關島，帶給美軍直接的威脅。

▼一架疑似原型機塗裝的運-20加油機現身陝西閻良機場，其左右翼下多了加油吊艙的小裝置。（圖／翻攝自大陸網站）

一架疑似原型機塗裝的運-20加油機現身陝西閻良機場，其左右翼下多了加油吊艙的小裝置。（圖／翻攝自大陸網站）

ET快訊
「國安局吳宗憲」正面照曝光！走私9800條菸暴利507萬　最
快訊／台北101死亡意外！工人墜樓「60m高直摔遮陽板」1死

關鍵字：運-20,加油機,運油-20,殲-20,解放軍,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

參加十一閱兵？　東風-41導彈發射車在高速公路飆車

同型艦曾直線衝擊美瀕海艦　解放軍3艘053H1同日退役

殲-20「蜂王」起手式　同框4架殲-6無人機測試系統融合

放棄下代艦載機爭奪？　殲-31新模型亮相巴黎不見2設計

壓制大陸霹靂-15　美國秘密研發射程200公里空空導彈

能遠距離發現F-35　殲-10部署永興島作戰半徑蓋南海

解放軍下代核航母模型曝光　甲板不見殲-20上艦

航母奶媽「呼倫湖艦」首度跟隨出島鏈　可支持遼寧艦20天高強度作戰

高度低於50米！　殲-20首秀超低空突防

移植轟油-6加油系統　運油-20考慮去除空投空降能力

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

酷帥女孩「首次唱跳」眼神電翻！　華晨宇狂讚：很優秀的舞台表演者

高度低於50米！　殲-20首秀超低空突防

移植轟油-6加油系統　運油-20考慮去除空投空降能力

首次曝光！美軍B-52搭載「感測器版」AGM-183A飛行　測試成功完成

提升國軍形象　國防部排定教育班隊最高8小時廉潔課程

中共軍演隨時啟動　沈一鳴視導空作部要求落實情監偵

國軍軍樂隊推手　艾理生引進美國音樂讓台人接觸世界

影／傘兵怕高不敢跳！教官氣炸直接「推出飛機外」　他高空慘叫瞬間消失鏡頭前

核潛艇裝2枚核彈頭沉北冰洋 30年後輻射仍超標100萬倍

「柯文哲出來反而幫韓國瑜會不會成歷史罪人」　高嘉瑜分析韓唯一勝選關鍵

研究發現：每天少吃一碗白飯能讓身體更健康！改善睡眠、體力更好

外送員加女客人LINE求當朋友　「妳在林森北上班嗎？」被拒惱羞

單親辣媽懷孕6月去按摩...突「抽搐心臟驟停」流產！半年後喪命

看不出死會！這4星座「愛得超低調」…你們有設穩定交往中？

韓國瑜證實「陳雄文接副市長」　曝多局處長更換…還沒跟當事人說

走進廣西／學建築的「火龍果女神」　轉戰電商年營收破4500萬

走進廣西／她西進教政治學　學生追問：為何台灣不認祖國大陸

走進廣西／桂林航空招募8名台籍機長　「80條措施」將推細則

走進廣西／2019兩岸聯合採訪　聚焦桂台交流、一帶一路

爆乳泰妹炫富揪姊妹撈金　警直搗苗栗西勢美逮人

軍武熱門新聞

首次曝光！美軍B-52搭載AG..

殲-20超低空突防高度低於50..

運油-20考慮去除空投空降能力

傘兵怕高不敢跳！教官直接推下去..

核潛艇裝核彈頭沉沒　輻射超標1..

俄新航母「海牛」採彈射＋滑躍起..

沈一鳴視導空作部要求落實情監偵

F-35像戰機的iPhone　..

陸曝光「美調兵圖」：已準備好打..

M1A2T預算明年公開　國防部..

F-21戰機亮相印度航空展

國軍軍樂隊推手─艾理生

國防部打造國軍廉潔形象　

中共70年閱兵秀肌肉　宣示能戰..

更多熱門

相關新聞

中國海軍能量　看遼寧號航艦穿越島鏈

6月11日，日本防衛省統合幕僚監發佈消息，中國海軍遼寧號航艦與6艘艦艇穿越宮古水道進入太平洋，日本海上自衛隊派出自出動山霧號、海霧號、松雪號三艘驅逐艦跟蹤監視。

傘兵怕高不敢跳！教官直接推下去　畫面曝光

M1A2T預算明年公開　國防部：編列300億

F-35像戰機的iPhone　俄專家：需一直更新

五角大廈證實：增派500兵至沙國

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

即／預告「捷運殺人」　女學生移送少年法庭

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕了

漫威：《復仇者聯盟5》就是這部

比肺癌更恐怖！抽菸「雙指發黑」慘截肢

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

佐佐木希爆性慾太強造成婚變！諧星老公天天不回家

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

長榮「18金釵」帶頭周姓空服申請留停

高鐵「買一送一」官網爆了！網怒洗版

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面