敦睦支隊到達索羅門　見證歷史參訪二戰紀念遺跡

軍聞社／記者李一豪隨艦採訪

海軍108年敦睦遠航訓練支隊今年國外敦訪的第三站，前往友邦索羅門群島，與索國政府及民眾交流熱絡，並參訪多處二戰紀念遺跡，在敦睦邦誼、見證歷史的過程中，領略友邦文化與風光。

敦睦支隊航抵索羅門首都荷尼亞拉港後，該國民眾與僑胞手持兩國國旗熱情揮舞，迎接遠道而來的中華民國海軍官兵，隨後，支隊長王少將率官兵在碼頭接受當地民眾獻花致敬，一登岸即深刻感受友邦民眾的熱情與友好。

敦訪索羅門期間，支隊幹部由駐索羅門大使羅添宏率團，拜會索國總理蘇嘉瓦瑞（Hon.Manasseh Sogavare）先生，並在磐石軍艦舉行敦睦酒會，宴請蘇嘉瓦瑞總理與索國政要，以及駐索國使館、技術團、衛生中心和僑胞，共2百餘人登艦，場面盛大，互動熱絡。

另外，索羅門首都所在地瓜達康納爾島，是二次大戰南太平洋重要戰場，美、日雙方曾在此激戰，犧牲慘烈，是極具紀念意義的戰地，支隊官兵特別參訪美軍二戰紀念公園、荷尼亞拉機場等地，實地見證戰史遺跡，憑弔在此犧牲將士，更體認自身維護和平與國家安全的職責使命，饒富教育意涵。

支隊離開索羅門群島前，羅添宏大使、索國文化觀光部長帕拉勃羅（Bartholomew Parapolo）、王支隊長共同主持聯合升旗典禮，海軍樂隊先後演奏雙方國歌，冉冉上升的國旗，象徵中國民國及索羅門友好邦誼，以及未來同心攜手努力，場面莊嚴隆重。