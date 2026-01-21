　
射程300公里？　殲-20發射「光桿彈」疑為霹靂-16

▲▼殲-20發射一枚被稱為「小飛棍」的空空導彈，疑似射程可突破300公里的霹靂-16。（圖／翻攝自中國軍工）

▲殲-20發射一枚被稱為「小飛棍」的空空導彈，疑似射程可突破300公里的霹靂-16。（圖／翻攝自中國軍工）

軍武中心／綜合報導

大陸空空導彈研製技術再獲重大進展，近日官方宣傳影片中曝光殲-20發射一枚彈體平直，幾乎看不到傳統彈翼存在的導彈。外界認為，這疑似就是傳說中專門為五代機隱身彈艙定製的霹靂-16，其射程預估突破300公里，讓殲-20A可在超巡狀態下，打擊敵方預警機及加油機。

這款被戲稱為「小飛棍」的全新空空導彈，最大特徵就是取消巨大的彈翼，改為超小彈翼甚至全動尾翼，這樣的「修身」設計過程讓導彈變成一個光滑的圓柱體。而通過減小彈翼帶來的空間釋放，讓殲-20主彈艙掛載量可從4枚霹靂-15升級增加到6枚霹靂-16，甚至數量還可能更多。

▼殲-20飛行展示主彈艙。（圖／CFP）

▲▼珠海航展閉幕式，殲-20亮彈艙、殲-10B對衝表演特技飛行。（圖／CFP）

知名軍事自媒體「矚望雲霄」認為，霹靂-16的光桿設計應是為超遠射程而優化，在飛行過程中的能量損失也大幅減少。據了解，該型導彈採用先進的雙脈沖或多脈沖固體火箭發動機，這意味著其能像長跑運動員一樣，在飛行途中保存體力，在末端攻擊瞬間二次點火爆發出驚人動能，讓對手根本無法通過大過載機動逃脫。

至於外界質疑導彈沒有彈翼後怎麽拐彎，分析指出，霹靂-16在高超音速飛行狀態下，導彈的圓柱狀機身本身就能產生升力。配合高精度的推力矢量控制，霹靂-16不再需要笨重的翅膀來撥動氣流，而是直接通過改變噴氣方向和調整機身攻角來實現極高過載的機動。

文章強調，霹靂-16的光滑設計不僅利於彈艙內的緊密排布，也讓導彈脫離彈艙瞬間的雷達反射截面積干擾降到最低，讓殲-20在發射瞬間依然保持低可探測性。分析進一步判斷，此次影片曝光的導彈，很可能就是霹靂-16的定型版本，一舉彌補殲-20載彈量的缺陷。

▼殲-20被捕捉到疑似翼下掛載8枚霹靂-15。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼殲-20最新被拍攝到疑似翼下掛在8枚霹靂-15遠程空空導彈。（圖／翻攝自大陸網站）

據美媒《紐約時報》近日披露，中國大批漁船於去年耶誕節及今年1月11日，兩度在東海進行陣列式聚集，範圍長達200海里，部分貨輪必須繞道行駛。專家認為，中共海上民兵被稱為「第三海軍」或「小藍人」（Little Blue Men），上述行動，意在演練海上民兵快速聚集，控制爭議性海域。

關鍵字：

殲-20霹靂-16空空導彈霹靂-15大陸軍武軍武

