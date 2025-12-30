　
軍武

共軍烏魯木齊艦遭班超艦反制　氣控我軍雷達鎖定

記者黃翊婷／綜合報導

中國解放軍東部戰區在台灣周邊區域開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習，共軍飛彈驅逐艦烏魯木齊艦（118）今日（30日）凌晨3時許企圖強闖我國西南海域24海里鄰接區，還以廣播控訴我軍班超艦（PFG2-1108）以火控雷達鎖定，引發網友熱議。

▲班超艦。（圖／記者許權毅攝）

▲圖為班超艦。（資料照／記者許權毅攝）

中共29日宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，演習範圍涵蓋我國領海，並在今日（30日）上午8時至傍晚6時進行實彈射擊。國防部表示，29日上午6時至30日上午6時間，偵獲共機130架次、共艦14艘、公務船8艘以及1顆中共空飄氣球。此次共機擾台架次，創單日新高。

烏魯木齊艦遭反制　竟廣播要求「停止挑釁」

根據《自由時報》報導，共軍飛彈驅逐艦烏魯木齊艦30日凌晨3時許企圖強闖我國西南海域24海里鄰接區，無法突破竟在廣播中控訴我軍班超艦（PFG2-1108）以火控雷達鎖定，甚至要求「停止挑釁」。

相關廣播內容在軍事迷之間引發熱議，軍事粉專「Taiwan ADIZ」也發文評論，「是誰在『滋生事端』？」還有網友聯想到東漢名將班超威震西域的典故，並留言表示，「班超威震西域，鎖定烏魯木齊不是剛好」、「歷史總是在不同的時間巧合重演」。

中共118（烏魯木齊）艦指控我1108（班超）艦對他開「火控」 是誰在「滋生事端」？

Taiwan ADIZ 發佈於 2025年12月29日 星期一
軍武大陸軍武台灣軍武中國解放軍軍演

