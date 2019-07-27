4個普通紙杯承重1450公斤！　超強韌保護塗層在大陸軍博會亮相

▲衛漢FORD-ONE超強韌保護塗層亮相中國軍博會。（圖／翻攝自環球網，下同。）

特約記者陳孟孟／綜合報導

第五屆中國軍博會於24日至26日在北京舉行，吸引約3萬多名各方代表參與，會場中一款超強韌保護塗層吸引各方目光。據了解，這款塗層能讓4個普通紙杯承重1450公斤，未來可望成為重要的軍事戰略材料，大幅提升現代武器裝備系統防護與作戰性能。

《環球網》報導，這款名為衛漢FORD-ONE超強韌保護塗層是由湖北衛漢裝備科技有限公司自主研發，物品塗上該塗層厚，將具備結構增強、耐磨損、抗衝擊、防腐抗爆等獨特性能。會場中有觀眾隨手拿起展示台上的紙杯踩上去，原本脆弱的紙杯可扛住一個成年人的體重，還有人在現場體驗摔盤子、踩燈泡、用刀割行李箱，甚至用斧頭劈砍瓦楞紙板，這些易碎物品經過暴力測試，皆毫無損傷。

衛漢裝備總經理王華指出，衛漢科研團隊在石墨烯、高分子材料等領域具備多年科研積累，FORD-ONE超強韌保護塗層歷時3年多研發成功，已申請和擬申請的專利超過30項。其主要競爭對手是美國的LINE-X塗層，數年來他們陸續裝配美軍的戰略核潛艇、軍車、士兵防護，五角大樓防爆修護、新式驅逐艦等。

王華進一步介紹，衛漢FORD-ONE塗層分為麒麟、鯤鵬、翺龍三個系列，經國家權威檢測機構認證，其中鯤鵬系列的KP-300塗層與LINE-X最新塗層相比，綜合性能已高出20-25%。同時添加石墨烯的翺龍系列產品，與衛漢KP-300相比，綜合性能還要再高出30%。

在衛漢拍攝的一組產品性能測試影片中，一顆西瓜從30米高空丟下仍摔不破；4個普通紙杯能夠承重1450公斤；一輛越野車以40公里時速撞墻，雖然前風擋玻璃碎了，但是車頭無變形、前杠無損傷。報導強調，透過上述各項測試，完全展示FORD-ONE塗層是一款具備多項優異性能的新材料保護塗層。

▼觀眾拿起展示台上的紙杯踩上去，原本脆弱的紙杯塗上新式保護塗層後可扛住一個成年人的體重。