靠北長官抱怨「美方可以喝瓶裝牛奶」　意外曝光美軍安合旅駐台

▲美軍安合旅進駐台灣協助觀察與指導戰訓任務。（圖／取自北測中心臉書）

記者林彥臣／綜合報導

匿名粉絲專頁「靠北長官」因為有阿兵哥抱怨，美方可以喝瓶裝牛奶，一般阿兵哥只能喝粉泡的牛奶，雖然是一篇生活抱怨文，卻意外曝光了美軍「安全合作旅」（SFAB）進駐台灣的行蹤。據了解，安合旅在台主要執行觀察與協助指導戰訓等任務。

「靠北長官」的抱怨文指出，「明明付一樣的錢，為什麼美方可以喝瓶裝牛奶，我們阿兵哥就要可憐喝粉泡牛奶？可以解釋怎麼回事嗎？」

根據《聯合報》報導，不具名的基地官兵證實，此案由陸軍教準部與美軍太平洋司令部共同推動，並由曾任沙烏地阿拉伯武官的教準部副指揮官景耀宗主導，在台灣新冠肺炎疫情尚未加劇的月前，大批美國安全合作旅官兵進駐北測中心，編組涵蓋各兵科，以顧問身份觀察正在下基地的聯合兵種營遂行地面作戰與海空通聯相關作為，並實施指導建議。但是陸軍司令部今日對此表示，不予評論。

美國陸軍有5個現役「安全合作旅，與1支在國民警衛部隊的安合旅，每個旅約有600多名兵力，過去任務聚焦在阿富汗的平叛、反恐任務，如今美軍退出阿富汗，安合旅訓焦點轉向印太地區，例如去年即曾在泰國輔訓陸軍部隊。

美國《星條旗報》（Stars and Stripes）去年11月從報導指出，陸軍第五安合旅正在準備輪訓，為印-太地區的夥伴國家提供顧問支持做準備，而美軍希望在印太地區獲得立足點以對抗中國的影響力。

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