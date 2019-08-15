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國防館大秀81項武器裝備　台北航太展大型無人機吸睛

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臺北國際航太暨國防工業展明登場　國防館具體呈現國防自主成果

軍聞社／記者周力行報導

「2019年臺北國際航太暨國防工業展」自15日起一連三天於臺北世貿一館舉行，國防部召開記者會說明此次「國防館」展出的亮點、展場規劃，歡迎國人前往參觀國軍建軍備戰及國防自主的具體成果。

國防部常務次長徐衍璞中將在記者會中表示，國防自主是政府重要政策，國防部今年參展的品項都是以自主發展的重要武器裝備為主，希望能夠具體呈現國防科技研發成果，讓國人近距離接觸國軍科技化建軍的成果。

徐常次指出，國防館今年以「國防自主、產業升級」為參展主軸，國防館規劃「國機國造時光隧道、聯合作戰裝備、軍民通用科技、模擬互動體驗及國防菁英招募」等五大展區，包含大型無人機、30公厘機砲戰鬥車、萬劍飛彈、天弓三型飛彈及發射架、雄三超音速反艦飛彈等自主研發的武器裝備，也是此次參展的亮點項目。

軍備局獲得管理處處長游玉堂少將進一步指出，此次參展單位有陸、海、空軍司令部、國防大學、軍備局生產製造中心、國家中山科學研究院及北部地區人才招募中心等7個單位，以國防專館參加展出，共計展出81項武器裝備及研發成果，以實體、模型、圖表及多媒體播放，並輔以專人解說等方式，增進參觀民眾對國防科技研發成果的了解，同時希藉此機會，具體呈現國軍建軍備戰執行成效，強化國人全民國防觀念及國防自主信心。

臺北國際航太暨國防工業展明登場　國防館具體呈現國防自主成果

國防館五大展區中，「國機國造時光隧道」以情境模式結合觸控互動及多媒體科技，呈現介壽號教練機、中興號教練機、中型運輸機、AT-3型教練機、F-5型戰鬥機、IDF型戰機及新式高教機等軍機模型與歷史系列影像，介紹我國航空科技從「螺槳推進階段」到「噴射推進階段」發展之艱辛歷程，使國人支持國機國造，達成國防自主、產業升級之目標，其中「新式高教機介紹」為此區最大亮點。

「聯合作戰裝備展區」以「防衛固守、重層嚇阻」戰略構想，展出制空、制海、地面裝備及飛彈系統等42項武器裝備，其中亮點展品有「大型無人機」、「30公厘機砲戰鬥車」、「萬劍飛彈」、「天弓三型飛彈及發射架」及「雄三超音速反艦飛彈」等15項自主研發成果，充分展現國防科技研發與堅實國防自主的能力。

軍民通用科技主要以國防科技研發能量為基礎，結合產業需求導向，發展軍民通用科技，創造國防科技產業化效益。「軍民通用科技展區」展出「太空級光纖陀螺儀」等24項展品，其中亮點展品有「無人機防禦系統」、「金屬積層製造技術」、「手持式通信機」及「高頻軟體無線電通信機」等9項研發成果，充分展現國防科技轉化為民生運用具體成果。

「模擬互動體驗區」則展出360度虛擬實像投影、可攜式輕兵器訓練模擬器、旋轉槍塔模擬系統、E-MISSILE互動平台、輕兵器射擊訓練模擬器及模擬飛行軟體等6項訓練模擬系統，首次展出計「360度虛擬實像投影」等4項，以展現國軍數位化模擬訓練成果。

國防部另規劃國防菁英及國防科技人才招募中心，透過活潑、互動之活動，使國人了解陸、海、空軍、後備與憲兵各單位任務概況及國家中山科學研究院國防科技人力需求，邀請優秀人才共同加入軍旅或國防科技發展行列。

臺北國際航太暨國防工業展明登場　國防館具體呈現國防自主成果

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