集中精力量產殲-20　解放軍5年後停產三代半戰機

▲殲-20戰鬥機。（圖／翻攝自中國空軍官網）

特約記者陳孟孟／綜合報導

大陸為推國產新一代隱身多用途作戰飛機，成飛與瀋飛很可能會採用「強強聯手」方式進行發展。據推測，目前解放軍空軍已啟動向第四代隱身戰機升級，2020年後應該不會再採購三代作戰飛機，2025年之後更進一步停止採購三代半作戰飛機，要將全部精力放在生產殲-20這樣的四代戰鬥隱身戰機上。

《中國航空報》日前曾在一篇文章提及，瀋飛所將與成飛所開展項目協同，外界預估這個用詞表明國產新一代隱身多用途戰鬥機很可能是由兩所合作研製。大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」指出，其實這種合作方式並不讓人感到意外，相關資料顯示，2007年成飛拿下第四代戰鬥機項目之後，國家和空軍就已決定成飛所和沈飛所聯手，組成國家隊推進第四代戰鬥機研製工作。

從大陸國產第三、四代作戰飛機發展來看，成飛連續拿下兩代國產作戰飛機研製項目，包含對於未來空戰發展理解、總體設計、氣動飛控、質量控制等方面已走在瀋飛前面。如今再加上殲-20完成設計定型、批量生產，讓成飛成為其國內唯一一家走完隱身戰鬥機研製全過程主機單位，經驗無疑更加雄厚。而在這種情況下，讓瀋飛所和成飛所再次強強聯手，期望能更好更快推進新一代隱身多用途作戰飛機研製。

▲一架三代機（殲-10）平穩降落在長沙某機場跑道上。（圖／翻攝自中國航空報）

文章強調，目前中國空軍已啟動向第四代隱身戰鬥機升級，2020年後應不會再採購三代作戰飛機，甚至2025年後也會停止採購三代半作戰飛機，將主要精力放在殲-20這樣第四代戰鬥隱身戰鬥機上面。不過，成飛產能爬升需要一個過程，若此時能有另外一種隱身多用途飛機問世，實現南北兩種隱身飛機同時批量生產，將能大幅度增加解放軍空軍隱身戰機列裝速度。

事實上為了因應大陸周邊國家陸續裝備隱身戰機的威脅，解放軍也加快殲-20的列裝工作，2019年初空軍第一個殲-20作戰旅在東部戰區空軍宣布順利組建。也就是說，從2016年中下旬試訓基地接裝第1架殲-20，整個工作大約只耗費2年多的時間。

▼大陸國產三代半戰機殲-16。（圖／翻攝自大陸網站）