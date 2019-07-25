　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

集中精力量產殲-20　解放軍5年後停產三代半戰機

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼殲-20戰鬥機。（圖／翻攝自中國空軍官網）

▲殲-20戰鬥機。（圖／翻攝自中國空軍官網）

特約記者陳孟孟／綜合報導

大陸為推國產新一代隱身多用途作戰飛機，成飛與瀋飛很可能會採用「強強聯手」方式進行發展。據推測，目前解放軍空軍已啟動向第四代隱身戰機升級，2020年後應該不會再採購三代作戰飛機，2025年之後更進一步停止採購三代半作戰飛機，要將全部精力放在生產殲-20這樣的四代戰鬥隱身戰機上。

《中國航空報》日前曾在一篇文章提及，瀋飛所將與成飛所開展項目協同，外界預估這個用詞表明國產新一代隱身多用途戰鬥機很可能是由兩所合作研製。大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」指出，其實這種合作方式並不讓人感到意外，相關資料顯示，2007年成飛拿下第四代戰鬥機項目之後，國家和空軍就已決定成飛所和沈飛所聯手，組成國家隊推進第四代戰鬥機研製工作。

從大陸國產第三、四代作戰飛機發展來看，成飛連續拿下兩代國產作戰飛機研製項目，包含對於未來空戰發展理解、總體設計、氣動飛控、質量控制等方面已走在瀋飛前面。如今再加上殲-20完成設計定型、批量生產，讓成飛成為其國內唯一一家走完隱身戰鬥機研製全過程主機單位，經驗無疑更加雄厚。而在這種情況下，讓瀋飛所和成飛所再次強強聯手，期望能更好更快推進新一代隱身多用途作戰飛機研製。

一架三代機（殲-10）平穩降落在長沙某機場跑道上，標誌著解放軍海軍在航空工業試修的首架三代機首飛成功。（圖／翻攝自中國航空報）

▲一架三代機（殲-10）平穩降落在長沙某機場跑道上。（圖／翻攝自中國航空報）

文章強調，目前中國空軍已啟動向第四代隱身戰鬥機升級，2020年後應不會再採購三代作戰飛機，甚至2025年後也會停止採購三代半作戰飛機，將主要精力放在殲-20這樣第四代戰鬥隱身戰鬥機上面。不過，成飛產能爬升需要一個過程，若此時能有另外一種隱身多用途飛機問世，實現南北兩種隱身飛機同時批量生產，將能大幅度增加解放軍空軍隱身戰機列裝速度。

事實上為了因應大陸周邊國家陸續裝備隱身戰機的威脅，解放軍也加快殲-20的列裝工作，2019年初空軍第一個殲-20作戰旅在東部戰區空軍宣布順利組建。也就是說，從2016年中下旬試訓基地接裝第1架殲-20，整個工作大約只耗費2年多的時間

▼大陸國產三代半戰機殲-16。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼殲-16改裝訓練。（圖／翻攝自大陸網站）

ET快訊
被一股力量拉進大豹溪！他腳留抓痕　葬儀社曝「屍體大石」：別拿
驚悚瞬間曝光！社子女騎單車突「變換車道」　遭小貨車追撞亡
肉肉妹狂減16公斤！她PO「逆天對比照」秒脫單　網驚：胸都沒

關鍵字：殲-20,隱身戰機,成飛,瀋飛,解放軍,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

高度低於50米！　殲-20首秀超低空突防

移植轟油-6加油系統　運油-20考慮去除空投空降能力

參加十一閱兵？　東風-41導彈發射車在高速公路飆車

同型艦曾直線衝擊美瀕海艦　解放軍3艘053H1同日退役

殲-20「蜂王」起手式　同框4架殲-6無人機測試系統融合

放棄下代艦載機爭奪？　殲-31新模型亮相巴黎不見2設計

壓制大陸霹靂-15　美國秘密研發射程200公里空空導彈

能遠距離發現F-35　殲-10部署永興島作戰半徑蓋南海

殲-16右側一塊超顯眼「大補丁」　陸媒點出「沒塗裝」原因：蘇-27也是

鐵衛營限制空間戰鬥　模擬攻堅體驗臨戰感

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

路人亂入告白周杰倫　王嘉爾聽到了..當場笑出來XDD

退休消防「路過CPR」救昏倒警　聯手現役英雄12分鐘：回來了！

忘拉手剎！車失控下滑2童求救　勇司機赤腳狂追百米帥氣攔停

她 「羞恥Play」扮暴龍接機給驚喜　日籍男友笑翻：看到奇怪的東西

逆向闖雙黃線「急煞+惡意逼車」　 駕駛還怒噴騎士：教你行車安全

殲-16右側一塊超顯眼「大補丁」　陸媒點出「沒塗裝」原因：蘇-27也是

鐵衛營限制空間戰鬥　模擬攻堅體驗臨戰感

集中精力量產殲-20　解放軍5年後停產三代半戰機

中俄轟炸機同天現獨島附近領空　史無前例練封鎖對馬海峽

俄國控訴南韓戰機「空中流氓行為」　向南韓武官遞交外交通牒

印度SU-30考慮接受俄羅斯升級　20年老戰機戰力提升更致命

空軍「八一四」勝利82週年　花蓮基地開放秀三型主力戰機

與會中華職棒明星賽　陸軍269旅舉護國旗展壯闊畫面

央視曝特殊隱身裝備　讓殲-20在雷達上看來只是一隻蜜蜂

GUCCI推AR試鞋App　隨時隨地都能試穿小白鞋，還能來張OOTD

恐同、仇女訊息洩漏！波多黎各總督傳辭職　阿嬤坐輪椅抗議

路亞溪釣竟釣起1公尺綠鬣蜥！　網讚「破大里旱溪紀錄」

花7500元看《獅子王》！她收到票秒傻眼　網友：孝道變「笑到」

孫興慜「說我是宇宙級太誇張了」　在英超踢球感到很自豪

專家預估下周油價出爐：「晚點加油卡省錢！」

全家出遊遇武裝黑幫　12歲童目睹父母在眼前遭近距離槍殺

俄羅斯「此時此刻」仍在干預美國　穆勒：太輕忽影響力

江少慶挨2轟吞敗　張育成扛4棒熄火

贈票／「再一次，冒險」 加菲貓40周年個性開展！

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

軍武熱門新聞

國軍F-16V改F-110發動..

殲-20在雷達上看來只是一隻蜜..

羅援：一國兩制的「一國」不容商..

印度SU-30考慮接受俄羅斯升..

南韓超兇！KF-16開火360..

俄控訴南韓戰機「無賴行為」遞外..

中俄轟炸機演練封鎖對馬海峽

韓俄獨島開戰邊緣！日：韓出動戰..

殲-20超低空突防高度低於50..

解放軍5年後停產三代半戰機

美媒：中國進駐柬埔寨基地　雙方..

潛艦國造模型超像「日本蒼龍級」

雄三總工程師：建立DARPA打..

F-35像戰機的iPhone　..

更多熱門

相關新聞

陸國防部：港府必要時　解放軍會協助

香港反修訂《逃犯條例》風波持續膠著，每次遊行都造成激烈的警民衝突。大陸國防部發言人吳謙今（24）日痛斥示威者觸碰一國兩制底線，並強調「東方之珠不容玷污」，又提到《駐軍法》第3章第14條的規定。這意味著若港府必要時，解放軍便會出動協助維持社會治安。

新華社評論國防白皮書

重批台獨　北京對美台傳警告訊號

中國國防白皮書釋出「2大訊息」

中共國防白皮書全文2.7萬字！

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 艾成王瞳 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨

27歲女獨遊！留神秘數字　3天後陳屍華山

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

快訊／王瞳首發文「我們真的很軟弱」

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回應

獨／宋讚養淚崩：我跟她都是哭著拍的！

佐佐木希性慾太強爆婚變！老公鬆口回應

竇智孔突被拍肩！轉頭一看是「大咖女神」

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

17歲台南電眼妹毒趴裸斃　鄰嘆：她曾是全校最速女

鱷魚被全身剝皮　肉色浮屍嚇壞人

更多

最夯影音

更多

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面