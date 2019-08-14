解放軍「056A型護衛艦」雷達掉落台貨輪甲板？　海巡蒐證後回應了

▲友泰一號貨船。（圖／翻攝自海巡署官網）



記者林彥臣／綜合報導

台灣貨輪「友泰一號」於7月30日，據傳與解放軍056A型飛彈護衛艦發生擦撞，而且還有「不知名的大型儀器」掉落在友泰一號貨輪的甲板上。金門海巡已經海巡署14日表示，金門海巡隊當天已經完成登船蒐證、調查，且相關卷證已函送交通部航港局進行海事鑑定。

根據《中國時報》報導，當天友泰一號返回金門料羅港調查時，我方人員在前甲板上發現不知名的大型儀器，而且竟是軍艦上的裝備，於是立刻通報軍方前來查看，但當時軍方人員檢視該儀器後「臉色大驚」，立刻將神祕武器封裝現場，並要求「所有人封口」，當時軍方內部盛傳是一項極機密裝備，可能是短程飛彈發射器，甚至是魚雷發射管。

但報導指出，根據掌握，軍方人員帶回的武器疑似是一具光電搜索雷達，或是火炮射控雷達，而且根據判斷，該裝備應該是安裝在大陸056A型最新飛彈護衛艦上，也是目前大陸海軍主要的海軍基地防衛艦艇，噸位約1400頓，與友泰一號的大小相似，只是關於武器的詳細消息，相關單位仍不願證實，僅稱是「非常機敏」的裝備。

▲解放軍056A型導彈護衛艦。（圖／翻攝自央視微博）



海巡署發布新聞稿表示，金門海巡隊事發當天登船蒐證、調查時，並未有相關發現，全案經金門海巡隊配合交通部航港局中部航務中心現勘調查、蒐證後，已於8月1日將相關卷（跡）證函送交通部航港局中部航務中心，進行海事鑑定。

高雄籍散裝貨輪「友泰一號」7月底在金門料羅港附近海域與中國軍艦擦撞，船身受損、無人受傷。

海巡署金馬澎分署當晚8時許獲報，「友泰一號」在料羅港南東方19.5浬處疑與中國軍艦發生擦撞，隨即由金門海巡隊派遣「10053艇」前往現場，中國軍艦以船身受損，拒絕停船受檢，直接返回廈門港口。