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「大型雷達」掉落友泰一號甲板？　傳碰撞陸艦是056A型護衛艦　

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▲友泰一號貨船。（圖／翻攝自海巡署官網）

▲ 友泰一號貨船在金門料羅港南東方海域與陸艦發生擦撞。（圖／翻攝自海巡署官網）

實習記者許祐誠／綜合報導

台灣貨輪「友泰一號」於7月30日，與解放軍一艘疑似未公開曝光的071型兩棲船塢登陸艦「龍虎山號」發生擦撞後，至今沒有其他消息傳出。但據傳這起撞船事件中，大陸軍艦有一具「不知名的大型儀器」掉在友泰一號貨輪的甲板上，疑似是一具光電搜索雷達，也可能是火炮射控雷達，而且藉此設備也可推斷出，當天貨輪撞上的陸艦可能是056A型飛彈護衛艦。

根據《中國時報》報導，當天友泰一號返回金門料羅港調查時，我方人員在前甲板上發現不知名的大型儀器，而且竟是軍艦上的裝備，於是立刻通報軍方前來查看，但當時軍方人員檢視該儀器後「臉色大驚」，立刻將神祕武器封裝現場，並要求「所有人封口」，當時軍方內部盛傳是一項極機密裝備，可能是短程飛彈發射器，甚至是魚雷發射管。

▼ 撞船事件發生後，外界一度猜測撞上台灣貨輪的應該是「龍虎山號」。（圖／翻攝微觀鷹潭）

▲大陸071型兩棲船塢登陸艦「龍虎山號」。（圖／翻攝微觀鷹潭）

但報導指出，根據掌握，軍方人員帶回的武器疑似是一具光電搜索雷達，或是火炮射控雷達，而且根據判斷，該裝備應該是安裝在大陸056A型最新飛彈護衛艦上，也是目前大陸海軍主要的海軍基地防衛艦艇，噸位約1400頓，與友泰一號的大小相似，只是關於武器的詳細消息，相關單位仍不願證實，僅稱是「非常機敏」的裝備。

報導最後指出，軍方在獲得意外的禮物後，也證實友泰一號並非撞上傳聞中的「龍虎山號」，而是當時擔任護衛艦的056A型飛彈護衛艦。

據悉，高雄籍散裝貨輪「友泰一號」當天在公海上與陸艦發生擦撞，雖然船隻受損，但無人受傷，當時海巡署接獲民眾報案，立刻派遣「10053艇」和「10039艇」前去救援。不久後，海巡署成立應變中心，並連繫上友泰一號貨輪，確認人員均安，但當時陸艦正好想把貨輪帶回廈門，

▲ 高雄籍散裝貨輪與陸軍艦擦撞 貨輪被要求前往廈門...船長：拒絕。（圖／記者郭世賢翻攝）


 

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關鍵字：友泰一號,龍虎山號,071型兩棲船塢登陸艦,056A型,台灣軍武

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