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前身為「王海大隊」　解放軍作戰旅殲-20首次曝光

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▲▼解放軍隸屬於作戰旅的殲-20首次曝光，其前身是在抗美援朝戰場上大放異彩的「王海大隊」，現今屬東部戰區空軍航空兵某旅。（圖／翻攝自微信公眾號「空軍發布」）

▲前身為「王海大隊」的東部戰區空軍航空兵某旅，成為解放軍第一個整建制換裝五代機單位。（圖／翻攝自微信公眾號「空軍發布」）

特約記者陳孟孟／綜合報導

解放軍隸屬於作戰旅的殲-20首次曝光，一如外界預測，該旅前身是在抗美援朝戰場上大放異彩的「王海大隊」，現今屬東部戰區空軍航空兵某旅，成為第一個整建制換裝五代機單位。此次官方的高調公布，也象徵解放軍航空兵作戰部隊正式進入「接裝五代機」時代。

中國空軍官方微信公眾號「空軍發布」24日公開一張機號為「62001」的殲-20照片，同時發文指出，空軍進入裝備更新換代峰值期，54名兩院院士成為空軍練兵備戰顧問，「超前謀劃新型戰機飛行人才培養，一批飛行員具備通飛殲-20、殲-16、殲-10C多種新型戰機能力；一批新型飛行教官脫穎而出、走上戰位，把先進訓練理念變為空軍共同財富，為飛行訓練注入作戰靈魂。」

事實上殲-20早在2018年就開始列裝空軍作戰部隊，但僅列裝空軍某先行試訓單位，隨著此次官方的公開，代表五代機已擺脫試驗性質走上一線部隊值勤，進一步提升解放軍空軍綜合作戰能力。

值得注意的是，這支「王海大隊」的航空兵屬東部戰區空軍航空兵某旅，其駐紮在面對東海防空識別區的一線機場，長期擔負防空識別區警戒巡邏，識別查證、攔截驅離美、日等外國軍機任務。有了殲-20的加入，無疑更有本錢應對東海複雜情勢

▼殲-20在2018珠海航展進行飛行展示。（圖／翻攝自People's Liberation Army Defence臉書）

殲-20在2018珠海航展進行飛行展示。（圖／翻攝自People`s Liberation Army Defence臉書）

「王海大隊」是以解放軍王牌飛行員王海所命名的部隊。在抗美援朝戰爭中，他憑藉著靈活的戰術，擊落敵機4架、擊傷5架。而他所領導的大隊以英勇善戰著稱，兩次入朝參戰，與敵空戰80多次，擊落擊傷敵機29架，1964年9月正式被命名為「王海大隊」。1985年7月至1992年11月，王海擔任空軍司令員，1988年被授予空軍上將軍銜。

《觀察者網》指出，該部隊1992年接受第一批引俄的蘇-27SK戰機，成為90年代威懾台獨力量。2000年以後面對急迫戰備節點，優先換裝蘇-30MKK，隨後成為解放軍空軍第一批掌握超視距空戰能力的三代機部隊。如今面對變化多端的戰略環境，2019年年初交出曾經寶貴的蘇-30MKK戰機，換裝新銳的殲-20戰機，成為首支列裝殲-20的一線作戰部隊。

▼中國空軍蘇-30MKK戰機。（圖／翻攝自中國空軍）

▲▼中國空軍蘇-30MKK戰機。（圖／翻攝自中國空軍）

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關鍵字：殲-20,王海大隊,五代機,作戰旅,東部戰區,解放軍,大陸軍武,軍武

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