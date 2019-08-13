新型神秘無人機現身　可望成殲-20「忠誠僚機」

▲一架採用飛翼設計從未曝光過的神祕戰機（藍色圈起處），很可能是款成為殲-20「忠誠僚機」的新型無人機。（圖／翻攝自新浪軍事）

特約記者陳孟孟／綜合報導

近日大陸各大軍事論壇出現一張排列著5架中國戰機紀念章圖片，其中一架採用飛翼設計從未曝光過的神祕戰機引起高度關注。有分析認為，該機很可能是一款某單位新研製的新無人機，將效法美俄為五代機推出的「忠誠僚機」配套，為殲-20未來執行任務時，能有更多靈活的選擇。

從曝光的照片來看，這架神秘戰機擁有駕駛艙，同時其兩側還有進氣道，整體設計與諾斯洛普‧格拉曼公司（Northrop Grumman）曾經競標B-21項目的載人飛翼方案十分類似，讓許多軍迷認為該機非常有可能就是期待已久的「紅色幽靈」轟-20。

不過大陸知名軍事博主「迷彩派」認為，該機機身左右兩側擁有進氣道，反而有很大的可能會讓人誤認成有人戰機，綜觀過去中國多的展覽中，已有多家企業展出過這種擁有兩個進氣道，且採用飛翼設計的無人機，因此不排除這架備受矚目的飛機很可能其實是一種無人機。

事實上，中國已公開多款採用飛翼設計的無人機，包含中航工業洪都的「利劍」無人機、航天11院的「彩虹-7」、「彩虹-X」，中科院和西工大聯合研製的「星影」無人機，以及航天科工的「天鷹」無人機。但上述的幾款無人機並沒有一個與這次紀念章中出現的神秘戰機外形相同，文章強調，因此這架神秘戰機很可能是某單位新研製，並且沒有公開報導或展出，保密性非常高。

▲無人戰機「XQ-58A女武神」（XQ-58A Valkyrie）。（圖／翻攝自Official United States Air Force Website）

至於這架神秘戰機的用途為何，從美國和俄羅斯都為五代機推出配套的「忠誠僚機」來看，解放軍也很可能為殲-20推出相同方案。據了解，為F-22和F-35護航的XQ-58A「女武神」，以及俄羅斯為蘇-57護航的S-70「獵人」，這兩款無人機都可作為多用途平台使用，讓F-22、F-35和蘇-57變為一個指揮和控制節點，同時讓其偵察和打擊能力更強。

分析認為，這款中國神秘戰機如果也是一款「忠誠僚機」，將可能走美國和俄羅斯的折中方案，同時保證速度、機動性、載彈量、隱身性和航程。

▲中航工業洪都推出的「利劍」無人機。（圖／翻攝自大陸網站）

值得一提的是，中航工業洪都推出的「利劍」無人機，也具備相當的實力可做為殲-20僚機。據曝光的初步外場測試，利劍無人機無論是全向還是頭向的RCS值，在全頻段均都達到很低的水平，陸媒稱其最小雷達反射截面小於0.0012平方米，已是差不多接近B-2隱形轟炸機的數據。

若上述數據屬實的話，「利劍」無人機將具備完善能力成為殲-20的「忠誠僚機」，未來戰場上，殲-20可帶領2到4架利劍無人機組成全隱身編隊，殲-20負責清理空域內的敵機和預警機，利劍負責打擊地面和海面的目標，成為真正的「黃金搭檔」。

▼殲-20戰鬥機。（圖／翻攝自中國空軍官網）