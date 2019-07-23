高度低於50米！　殲-20首秀超低空突防

▲殲-20首秀超低空突防訓練。（圖／翻攝自新浪軍事）

特約記者陳孟孟／綜合報導

大陸近日公開殲-20超低空飛行照片，其飛行高度非常低，有些甚至低於50米，突防訓練畫面相當震撼。陸媒指出，超低空突防是解放軍這款隱身戰機公開的最後一個訓練科目，將讓中國繼美國之後，成為全球第二個五代機形成全面作戰能力的國家。

所謂的超低空飛行意即飛行高度距離海平面或地面100米以內，這個空間內地形起伏複雜、氣象條件多變，因而持續超低空飛行具有相當的危險性。在現代戰爭中，由於雷達受到地球曲率影響，目標飛得越低，探測距離就越近；再加上高山峰谷、高樓大廈等物體的遮蔽作用，以及地面雜波的干擾作用，現代雷達仍然存在很大的低空探測盲區。

簡單來說，超低空突防最主要的目的就是極大壓縮對手雷達探測距離，同時壓縮對手防空武器的射擊窗口，從而提高自身的生存能力。《新浪軍事》指出，在隱身戰機高速發展的同時，雷達探測設備也同樣發展迅速，一些基於長波或超長波的警戒雷達仍可在較遠的地方發現隱身戰機，便可通過數據鏈引導戰機趕往事發空域進行攔截。

此時隱身戰機進行超低空飛行便能借助地平線的掩護壓縮雷達探測距離，其次還可以借助地形的掩護（包含高樓、高山、峽谷等特殊地形），徹底讓對方雷達失靈。報導強調，此次殲-20是編隊突防訓練，不僅增強作戰能力，同時也意味著該款隱身戰機已經形成全面的作戰能力。

▼殲-10C在中國版「馬赫谷」訓練地進行超低空突擊。（圖／翻攝自大陸網站）

事實上，近期殲-20也傳出第一款重大改型即將推出，有鑑於解放軍和國外服役的所有高性能攻擊機和電子戰機都幾乎趨向於雙座布局，因此殲-20雙座型問世後預估將擔任電子戰與隱身攻擊機用途。

有趣的是，該機也在日前被拍攝到與4架被改裝為無人機的殲-6停放在一起，疑似進行系統融合測試，分析認為這很可能就是該機擔任無人機蜂群戰術中的「蜂王」起手式。

▼1架殲-20罕見與4架已退役的殲-6同框。（圖／翻攝自新浪軍事）