一旦失守東南亞聽命中共　前美國防部官員：「美國不會放棄台灣」

▲前美國防部官員胡振東：美國不會放棄台灣。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

美國、外媒等多項報告認為，北京預計2027年武統台灣，前美國國防部官員胡振東受訪時，針對2027台海危機、美軍介入意願、以及台灣現有軍購與國防實力等問題分析，強調台灣的國防實力並不弱，且美國出於核心利益，絕不會輕易讓中共犯台。

胡振東外公是空軍中將蔣堅忍，15歲旅居美國後加入美國空軍，並進入美國國防部，擔任中蒙台辦公室主任，後任職於AIT，2011年離開公職後擔任美國雷神公司台灣區總經理，2021年退休，熟悉美中台關係事務。他日前受邀上媒體人黃暐瀚節目「下班瀚你聊」，談論美國、美軍、對台軍售等議題，提到「美國不會放棄台灣」論點。

胡振東分析，一旦台灣失守，若美國失去台灣，其盟友如日本、韓國及菲律賓將不再信任美國的保護傘。日本可能被迫製造核子武器，韓國可能轉向與中國交好，整個東南亞也將傾向聽命於中共。美國在亞洲擁有龐大的貿易利益與影響力，保護台灣等同於保護美國在印太地區的領導地位，因此絕不會輕易撤出。

▲胡振東：1.25兆七項軍購「都是好東西」。（圖／路透）



外界關注2027解放軍可能犯台，胡振東針對作戰能力、共軍劣勢、集體防禦分析。他認為，飛機、坦克與船艦的數量並不代表實質作戰能力，更重要的是飛行員的經驗、戰略戰術以及領導力。中共雖在快速造艦與增加飛機，但缺乏實際作戰經驗與戰略思考，以南海撞艦事件為例，中共艦長缺乏戰術與戰略應變能力。

此外，美國最新的戰略是結合日本、澳洲、菲律賓甚至英、加等盟友進行集體防禦，並非台灣獨自面對中國。

胡振東斷言，美軍百分之百有能力阻止解放軍進犯，美軍在日、韓、菲、關島均有駐軍，去年更進行了大規模演習，模擬一個月內將4萬兵力及裝備迅速推向亞太前線。美台在情報合作上非常緊密，結合美國的衛星技術與台灣在地的情報網絡，能夠在戰爭爆發前12至20小時掌握中共的軍事異動。

黃暐瀚針對胡振東的訪問做出6點結論，1.25兆七項軍購「都是好東西」，美國與台灣的防備能力超過許多人的想像，「中共想打，沒那麼簡單。」而中共軍演不管多靠近台灣，從演練數量跟部隊調動，完全可以分辨是不是真的想攻擊。另外，台灣防備能力越強，中共對台動武的可能性就越低，因此深植國防，避免戰爭，兩岸才能真的和平。