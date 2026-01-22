　
一旦失守東南亞聽命中共　前美國防部官員：「美國不會放棄台灣」

▲▼ 美國防部前官員、美國空軍退役中校胡振東。（圖／《豈有此呂》）

▲前美國防部官員胡振東：美國不會放棄台灣。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

美國、外媒等多項報告認為，北京預計2027年武統台灣，前美國國防部官員胡振東受訪時，針對2027台海危機、美軍介入意願、以及台灣現有軍購與國防實力等問題分析，強調台灣的國防實力並不弱，且美國出於核心利益，絕不會輕易讓中共犯台。

胡振東外公是空軍中將蔣堅忍，15歲旅居美國後加入美國空軍，並進入美國國防部，擔任中蒙台辦公室主任，後任職於AIT，2011年離開公職後擔任美國雷神公司台灣區總經理，2021年退休，熟悉美中台關係事務。他日前受邀上媒體人黃暐瀚節目「下班瀚你聊」，談論美國、美軍、對台軍售等議題，提到「美國不會放棄台灣」論點。

胡振東分析，一旦台灣失守，若美國失去台灣，其盟友如日本、韓國及菲律賓將不再信任美國的保護傘。日本可能被迫製造核子武器，韓國可能轉向與中國交好，整個東南亞也將傾向聽命於中共。美國在亞洲擁有龐大的貿易利益與影響力，保護台灣等同於保護美國在印太地區的領導地位，因此絕不會輕易撤出。

▲▼台灣,漢光演習,HIMARS,海馬斯多管火箭,海馬斯,M142 。（圖／路透）

▲胡振東：1.25兆七項軍購「都是好東西」。（圖／路透）

外界關注2027解放軍可能犯台，胡振東針對作戰能力、共軍劣勢、集體防禦分析。他認為，飛機、坦克與船艦的數量並不代表實質作戰能力，更重要的是飛行員的經驗、戰略戰術以及領導力。中共雖在快速造艦與增加飛機，但缺乏實際作戰經驗與戰略思考，以南海撞艦事件為例，中共艦長缺乏戰術與戰略應變能力。

此外，美國最新的戰略是結合日本、澳洲、菲律賓甚至英、加等盟友進行集體防禦，並非台灣獨自面對中國。

胡振東斷言，美軍百分之百有能力阻止解放軍進犯，美軍在日、韓、菲、關島均有駐軍，去年更進行了大規模演習，模擬一個月內將4萬兵力及裝備迅速推向亞太前線。美台在情報合作上非常緊密，結合美國的衛星技術與台灣在地的情報網絡，能夠在戰爭爆發前12至20小時掌握中共的軍事異動。

黃暐瀚針對胡振東的訪問做出6點結論，1.25兆七項軍購「都是好東西」，美國與台灣的防備能力超過許多人的想像，「中共想打，沒那麼簡單。」而中共軍演不管多靠近台灣，從演練數量跟部隊調動，完全可以分辨是不是真的想攻擊。另外，台灣防備能力越強，中共對台動武的可能性就越低，因此深植國防，避免戰爭，兩岸才能真的和平。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

根據《ETtoday民調雲》最新高雄民調，在藍綠對決的情境下，國民黨的柯志恩支持度以44.0%領先民進黨賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點。對此，媒體人黃暐瀚19日列出出現此結果的3原因，包括「藍營基本實力四成起跳」、「初選後一人開心三人失望」、「綠營內部團結輸給了柯志恩」。他也強調，賴瑞隆還有十個月去爭取黨內支持，扭轉頹勢，陳其邁滿意度高達 64.4％，如果有辦法把這群人轉移成賴瑞隆的支持者，最後市長勝敗還難說。

高市早苗將解散國會？　黃暐瀚曝隱憂：失敗的話中國施壓恐加大

高市早苗將解散國會？　黃暐瀚曝隱憂：失敗的話中國施壓恐加大

分析美印太佈局　胡振東：美軍離台灣不遠

分析美印太佈局　胡振東：美軍離台灣不遠

林俊憲初選吞敗　黃暐瀚：證明「德意志」是「派最強的而非自己人」

林俊憲初選吞敗　黃暐瀚：證明「德意志」是「派最強的而非自己人」

綠營提名卓榮泰選台北市長？　黃暐瀚列3點分析：不太可能

綠營提名卓榮泰選台北市長？　黃暐瀚列3點分析：不太可能

讀者迴響

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

