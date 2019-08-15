首創以F-86軍刀機擊落米格-17　八一四的二次光榮打下3架共機

▲F-86軍刀戰鬥機 。（圖／翻攝自空軍司令部臉書專頁）

軍聞社／記者李忠軒報導

空軍司令部14日舉辦「八一四勝利82周年慶祝大會暨各類型楷模表揚活動」，空軍司令熊厚基上將期勉全體官兵緬懷先烈先賢締造的不朽勳績，以「置個人死生於度外」的凌雲壯志，持續強化建軍備戰工作，達成捍衛領空的神聖使命。

會中，熊司令除頒獎表揚各類型楷模及球類競賽優勝評比等獎項，對獲獎個人與單位的付出，表達祝賀與嘉勉，並頒贈「疾風魅影-黑貓中隊」紀錄片導演楊佈新及軍事記者徐宇威楷模甲種二等獎章，感謝他們透過影片與報導，使國人瞭解前輩們對國家的貢獻，以及空軍官兵戮力戰訓本務的辛勤付出。

熊司令致詞時表示，回顧民國26年8月14日，日軍試圖一舉摧毀我空軍戰力，空軍健兒在高志航大隊長英勇果敢的領導下，以劣勢兵力迎戰，為空軍立下輝煌的戰果；而在民國47年的同一天，我空軍五大隊在平潭島上空與共機遭遇，當場擊落敵機3架，首創以F-86軍刀機擊落米格17戰機的紀錄，再度創下第二次「八一四」的光榮新頁。

熊司令強調，面對中共的威脅及未來重重挑戰，國軍建軍備戰工作絕不能有絲毫懈怠，全體官兵應深刻體認「砥礪忠勇軍風」及「發揚筧橋精神」的重要性，在工作崗位上加強本職學能，隨時把握機會自我充實，努力汲取新知，多方面接受挑戰與磨練，並將所學為工作團隊注入創新的動力，同心為國家打造更現代化的精銳勁旅。

熊司令也期勉各級領導幹部要秉持「以身作則、為人表率」的作為，把部隊當作自己的家庭來經營，塑建優質的單位文化及工作氛圍，使官兵體認「圓滿達成任務是單位共同的榮譽」、「單位的榮譽就是個人的榮譽」，帶領同仁同心協力達成使命。