2架殲-36編隊試飛　不同尾噴口證實「銀杏葉」一機兩款

▲2架帶著不同尾噴口布局的殲-36進行編隊飛行。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

在接近2025年的年末，被軍迷暱稱為「銀杏葉」的殲-36疑似被拍攝到進行編隊飛行。與上次和殲-20共飛的情況不同，這次被捕捉到的是2架帶著不同尾噴口布局的殲-36罕見同框，有分析指出，按現有的飛行測試節奏，有望可提前在2028年開始陸續列裝。

由中國成都飛機工業集團（簡稱成飛）研製的殲-36，被定位為第六代戰鬥機或新世代空中作戰平台，於2024年12月26日被成都當地居民拍攝到由1架殲-20S伴飛進行試驗飛行，2025年3月17日網路再流傳殲-36原型機的第二次公開試飛，更清晰的照片曝光其為全球航空發展史上首次採用三台發動機驅動設計。

這次最新流傳的照片是2架殲-36首度進行編隊飛行，可看到尾噴口有著明顯差異，被認為是2架不同的工程原型機。知名軍事自媒體「國平視野」分析，照片上方的戰機尾噴為埋入式/溝槽噴口，側重隱身與紅外線抑制，降低雷達反射截面積，同時噴口嵌入尾緣溝槽，視覺上就出現凹陷的跡象。而下方戰機機尾噴口則設計為二元矢量噴口，特別側重機動性，通過推力矢量控制來調節並實現精準操控，其噴口外露或僅有淺槽，從視覺上看無明顯凹陷現象。

▲▼殲-36第一架原型機（上圖）及第二架原型機（下圖）的試飛照片，綠圈標記二架原型機明顯不同的區域。（圖／翻攝自「HAWK26講武堂」）

事實上今年10月網路就已流傳第二架殲-36原型機試飛照片，其延續首架原型機外型仍採用三角翼構型，但在尾噴口進行明顯變動，從原先位於機身後緣上方，略微內凹的布局，改為相似於美國F-22「猛禽」戰機的二維推力矢量尾噴口，被認為是設計團隊在高速性能與匿蹤效能間的重新權衡。

雖然這張最新照片未經官方證實，但外界認為這顯示殲-36確實同時擁有兩款不同設計原型機正在進行測試。同時成飛為了加速研製進度，已將這款六代戰機安排至西北大漠深處的某基地進行飛行測試，能在高保密、低干擾、極限環境下，完成定型前的關鍵科目驗證，為殲-36後續投入批量生產和陸續列裝建立基礎。

▼殲-36被成都民眾捕捉到超低空飛行。