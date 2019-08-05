保衛北京空中門戶　第二支殲-20作戰旅即將亮相

▲解放軍殲-20戰機。（圖／CFP）

特約記者陳孟孟／綜合報導

解放軍日前公開證實，前身為「王海大隊」的東部戰區空軍航空兵某旅成為第一個殲-20作戰大隊，隨著該隱身戰機的加速生產，第二個「威龍作戰旅」也將呼之欲出。外界預估，北部戰區空軍某航空旅可望出線，藉以確保中國首都空中大門安全。

殲-20毫無疑問是解放軍空軍現役最為先進的戰機，從東部戰區某航空旅成為第一個整建制換裝五代機單位可以看出，決定殲-20列裝部隊的關鍵因素，包含重要的地理位置能最大發揮該機的效能，同時也要是擁有歷史認證的英雄部隊，最後部隊還具備素質優良、技術非凡等特徵，才能以最快速度完成型號換裝。

明顯被外界看好的北部戰區某航空旅，和第一個列裝殲-20的東部戰區某航空旅一樣具備上述關鍵因素。大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」指出，才在1日被授予強軍先鋒大隊榮譽稱號的北部戰區空軍某航空旅，擔負保衛渤海經濟圈的重任，同時也是首都的空中門戶，位置極其重要。

值得注意的事，該旅也是一支英雄部隊，其前身為空軍航空兵第1師，是解放軍空軍第一支作戰部隊，先鋒大隊又是空軍第一個作戰大隊，創造包含率先參戰、首獲勝利等多項空軍第一。此外，該旅也具備高超技術，先鋒大隊4次獲得空軍對抗空戰考核團體第一名，大隊有4人次奪得代表空軍飛行員技戰術最高水平的「金頭盔」。綜合以上光榮事蹟，這支「先鋒大隊」換裝殲-20可謂實至名歸。

▼中國空軍原空1師殲-11B戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

分析進一步表示，目前先鋒大隊所裝備為殲-11B，其性能雖可以對抗F-15C、F-15J以及F-16等戰機，但進入2010年後，F-22、F-35兩款隱身戰機陸續進駐日韓，解放軍要用殲-11B來與之對抗已顯得力不從心。此時，在這個時間點上換裝殲-20可說是最佳安排，在確保首都空中大門安全之際，還能與東部戰區王海大隊形成南北響應，有效威懾這塊敵方力量最密集的地區。

據了解，目前殲-20的作戰半徑推估可超過2000公里，將其部署在東南沿海，中國所有周邊海域甚至日本部分領空都在該隱身戰機作戰半徑之內。中國空軍試飛員徐勇凌更曾大膽推測，中國空軍應該在2022年開始使用殲-20主宰亞太天空，屆時的生產裝備數量大概為200架。

▼解放軍隸屬於作戰旅的殲-20首次曝光，其前身是「王海大隊」、現屬東部戰區空軍航空兵某旅。（圖／翻攝自微信公眾號「空軍發布」）