監察院「政治獻金」排名公開了　六都市長冠軍是他！收入、支出都最多

▲六都市長。（圖／ETtoday新聞雲）

記者邱茀濱／綜合報導

監察院14日發布了「政治獻金公開查閱平台」！民眾只要上網就可以查詢參選人政治獻金收支細項，其中新北市長侯友宜107年九合一選舉收到的政治獻金約為1.33億元，位居六都市長第一名；第二名則是高雄市長韓國瑜，收到近1.3億元；而台北市長柯文哲約4400萬元居墊底。

位居六都市長第一的侯友宜，在九合一選舉的政治獻金收入總計為1億3382萬8751元，其中個人捐贈收入總計7749萬2415元；營利事業捐贈收入共5368萬9200元。支出總額則高達1億5342萬8496元，其中宣傳費用是支出最高的達9392萬0318元，而收入和支出折抵後政治獻金餘額為負1959萬9745元。

而備受各界關注的韓國瑜選舉的政治獻金總收入為1億2914萬9779元，其中個人捐贈收入總計1億849萬0135元；營利事業捐贈收入為1315萬3575元；政黨捐贈收入300萬元等。支出總額為1億1408萬5719元，其中支出最高的是宣傳費用7364萬3115元，第二是集會支出2087萬5208元，收入支出兩相折抵後結餘為1519萬5060元，

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜的競選對手、行政院副院長陳其邁則收入6542萬5721元，其中包括個人捐贈共2721萬4316元；營利事業收入共3347萬3060元；政黨捐贈收入300萬元等。支出部分總額為7178萬2304元，另有返還捐贈支出314萬3800元，兩相折抵後政治獻金餘額為負635萬6583元。

此外，柯文哲收入4405萬3640元，其中個人捐贈就占4286萬4472元；支出5588萬4781元，結餘為負1183萬1141元。國民黨台北市長候選人丁守中收入6834萬3949元、支出7249萬4357元，結餘負415萬408元。民進黨候選人姚文智收入5637萬8893元、支出7072萬470元，結餘負1434萬1577元。

監察院指出，依據政治獻金法規定，擬參選人賸餘的政治獻金，可以自申報起使用4年，並逐年辦理申報，未來也會公開在平台上，但若4年內仍未支用完畢時，應繳交受理申報機關辦理繳庫。

六都市長政治獻金排名整理：

一、新北市長侯友宜：收入1.33億元；支出1.53億元（透支1959萬元）

二、高雄市長韓國瑜：收入1.29億元；支出：1.14億元（剩下1506萬元）

三、台中市長盧秀燕：收入6528萬元；支出：8812萬元（透支2283萬元）

四、台南市長黃偉哲：4553萬1298元；支出：6182萬元（透支1628萬元）

五、桃園市長鄭文燦：4551萬7574元；支出：4951萬元（透支400萬元）

六、台北市長柯文哲：4405萬3640元；支出：5588萬元（透支1183萬元）