韓國瑜遭爆中午才上班…侯友宜：其實市長很辛苦　我一天工作16小時

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）



記者呂欣玫／綜合報導

《ETtoday新聞雲》12日獨家報導，前一天拚選舉的高雄市長韓國瑜，上班當天上午待在左營住所當中，直到快接近中午才出門，遭質疑是否因拚選舉太累而在家休息。對此，新北市長侯友宜回應，每個人選擇的方式、工作的想法都不一樣，「我們都表示尊重」，也指出市長工作很辛苦，他一天都工作16小時，有時碰到狀況還可能沒辦法回家。

韓國瑜遭爆中午才出門上班，高雄市新聞局長王淺秋回應，「行政首長的工作本來就是責任制，從來就沒有固定的上下班時間，加班也不會有加班費或補休，即使回到家常常都還在處理公務。」

對此，侯友宜12日受訪時表示，他在40年前因為警政工作的關係，幾乎都很少回家，每天全心全意在工作上面，這是一個責任，那也是受市民所託，要全力以赴，「每個人選擇的方式、工作的想法都不一樣，我們都表示尊重」。

侯友宜說，他一天大概工作16個小時左右，有時候碰到一些狀況是沒辦法回家的，一定會在辦公室裡跟指揮中心並肩作戰，「其實市長的工作雖然很辛苦」，但比照他20幾歲時經常一個月、半個月都沒有回家來講，已經幸福很多了，可以站在這裡為市民做事，他覺得很開心，所以工作的時間長短並不是那麼在乎，「我在乎的是我能全心全意為我們市民做事情，更珍惜現在的時光」。

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者季相儒攝）