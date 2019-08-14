中和爆本土登革熱　侯友宜：全面做好消毒、預防、控制的準備





▲侯友宜10日參加「市民清潔日」活動。（圖／新北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／新北報導

一位家住中和、最近沒出國的男子，最近出現發燒、肌肉酸痛的類似登革熱症狀，相關單位通報後，14日疾管署證實確診。對此，新北市長侯友宜回應，會全力把個案曾經逗留的地點，有可能造成傳染的地方，全面做好消毒、預防、控制的準備。

侯友宜說，這名登革熱病患是在8月6日發生，去就診以後，今天確診是一個本土型的登革熱，不過這個患者已經痊癒，而且出院了。「既然已經確診，我們對他曾經逗留過的所有地點，繼續採取預防性的措施，不管是在清除也好，消毒也好，我們要全力地把曾經他逗留的地點，有可能造成傳染的地方，全面做好消毒、預防、控制的準備。」

侯友宜說，那面對未來的本土型登革熱會不會在本市再度發生？除了在上周已經全面大清掃以外，就個案的周遭，13日已經緊急的做處理，同時14日再要求29區對整個孳生源易造成的區域要好好的清掃，不管是側溝、積淹水的地方，以及環境衛生，全力的打掃，「讓我們的孳生源清掃作業，再落實、再巡視一遍。」

針對有議員質疑，不是前幾天才是新北清潔日嗎？怎麼14日就爆發登革熱了？侯友宜表示，其實在清潔日之前，8月6日這個案例已經有這個狀況出現了，只不過到了14日才確診；上周清潔日是一種重點式的防範清潔，其實平常在環境衛生的注重之下，都希望能夠有效的不要讓這個登革熱再次產生。

侯友宜說，13日和14日都針對患者所住的地方一而再、再而三的環境清掃，讓孳生源也能夠有效的控制，這是面對登革熱的應有的態度。除了自己開會再度提醒以外，14日早上11點還會請新北市副秘書長邱敬斌，就所有清理的工作，好好的逐項來做一個檢查，希望很落實的控制這個登革熱。

至於去年新北市疫情還滿嚴峻的，今年是不是會有再進一步的防疫作為？侯友宜強調，會全心全力的把它做好，期待這個案子過以後不再有。因為最近的天氣一下子下大雨，一下子又豔陽高照，這就是最容易造成登革熱的時期，所以各區公所、各鄰里一定要有這樣的觀念跟面對作戰的態度，清潔絕對不是一次，是每天不斷不斷的要落實去做的事情，會在14日市政會議中要求29區，每天都要逐項的去做檢查，環保局、民政局要通令大家全部動起來。

關於之前高雄市長韓國瑜去爬樹視察登革熱，引發了一些討論，未來是不是也會安排一些視察登革熱防疫的作為？侯友宜說，市長：登革熱防疫的作為隨時都要去看，也不一定說等登革熱發生的時候再去看，環境衛生絕對是一個最重要的工作，這個是例行性的重點工作，不是等登革熱來的時候，才把它列為重點工作，這樣太慢了，各區區長一定要全力備戰，因為這是一個登革熱的高發生的危險期。