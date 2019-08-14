「200萬票戰力值」國民黨最大諸侯！吳子嘉預言：侯友宜不會挺韓國瑜

▲吳子嘉預測，侯友宜不會挺韓國瑜。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



記者林彥臣／綜合報導

2020總統大選新北市長侯友宜的表態，竟然會成為勝選的重要關鍵？美麗島電子報董事長吳子嘉就預言，擁有200萬票實力、滿意度超過70%，堪稱是國民黨最有力諸侯的侯友宜，在2020總統大選不會挺韓國瑜，反而更有可能會選擇支持「對新北市更有利」的郭台銘。

根據新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑提問表示，新北市長侯友宜的態度非常耐人尋味，滿意度超過70%全台灣只有他跟鄭文燦滿意度最高、不滿意度最低，堪稱是台灣的兩大霸王，原本希望侯友宜當新北市競選總部主委，他不要，韓國瑜到新北去他也沒出來，反而是蔡英文來了之後，侯友宜出來了，甚至他跟郭台銘還有一個不錯的關係，全國民黨最大的諸侯，在這一場選戰當中動見觀瞻，可是他的動作卻最耐人尋味。

吳子嘉回應表示，「200萬票，我現在跟大家宣布，他不會挺韓國瑜」，這跟國民黨中評委陳宏昌的概念一樣，因為新北市的每一個人都瞭解到韓國瑜的底細，韓國瑜自己也很荒謬，他自己也承認他年少輕狂，曾經有荒唐過。

▲吳子嘉認為，選總統選一個沒有當過浪子的人會不會好一點。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



吳子嘉說，「當然，浪子回頭金不換，我們要鼓勵」可是要選總統，如果有沒有當過浪子的人可選擇的話，會不會稍微好一點？為什麼非要去選一個故意去當浪子的情況出來呢？

吳子嘉認為，侯友宜現在是全國超人氣，是國民黨現在最有力的一個諸侯，滿意度、信任度都超過7成以上，跟鄭文燦兩個人並駕齊驅，侯友宜也在跟蔡英文見面的時候說，「下次選舉行程就不能陪你」，所以侯友宜選舉的時候不會支持蔡英文。

吳子嘉斷言，侯友宜在三角督的情況下，他極有可能會選擇一個對新北市最好的一個選項，這跟新北市未來的發展、投資都有可能發生關係，這一類的事情，郭台銘可能會提出更具替的方案。