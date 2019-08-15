深夜有人扯棉被！躺陪病床「奶音傳來」說掰掰　她隔天呆…同病房弟弟走了

▲那一聲「掰掰」原來是隔壁床的弟弟來告別。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女網友日前在臉書PO文，分享一件「我回來跟你們說掰掰」的往事，她表示自己跟妹妹相差11歲，在妹妹幼稚園大班的時候，被耳鼻喉科醫生檢查出有嚴重的心雜音，轉診到小兒心臟科後，發現是先天心臟發育不全。也因為妹妹從小身體不好，從心導管到心臟開刀，還因為感冒發燒，整整住院將近50天。

這位女網友在《靈異公社》分享一件16年前的往事，說妹妹先天心室中膈缺損，但因為那年暑假，爸媽都很忙，所以她就留在醫院照顧妹妹，「我們住的是健保房，第一床，靠近門口，旁邊也有2位心臟需要治療的小朋友。」

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因為妹妹喜歡交朋友，所以總會把簾子拉開，跟隔壁床的小朋友聊天、畫畫，幾個小孩年紀沒有差很多，所以一群小朋友感情還不錯，妹妹也會講故事給3個小孩聽。「有一天，第2床的小朋友突然緊急需要開刀」，原PO透露，第2床的弟弟那天就離開病房。

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▲原PO說，第2床的弟弟有天就離開病房去動手術了。（示意圖／Pixabay）

因為心臟手術時間通常都很久，就算手術結束，待在加護病房的時間也很長，床位要遇到同一個小朋友的機率也很小，所以第2床也不再是那個弟弟。原PO說，就在二床小弟弟開刀之後的某個晚上，她在陪病床睡覺時，感覺有股小小的力量一直在拉扯她的棉被，但她轉身時明明就沒看到有人在拉，「每次轉身都看到妹妹是熟睡狀態。」

幾次下來，原PO就有點生氣，以為是妹妹在鬧，於是開口想制止，「妹，不要再玩了哦！幾點了，快睡覺！」原PO妹當下也沒有醒來，只是夢話呢喃幾句，當下女網友只是覺得是妹妹在裝睡、惡作劇。沒想到過一段時間，她又感覺有人在拉棉被，「這次我很快速的起身轉頭，就是要抓她惡作劇，還是沒有，她真的在睡覺！」

原PO於是坐起來、開始發呆，這時突然聽到小男生的聲音，很小聲地說了一句「掰掰！」沒想到，在原PO聽到聲音後，本來都沒有醒來、一直在熟睡的妹妹馬上病床上跳起來，「姊姊，有人在我耳朵旁邊說掰掰！」原PO聽到便問「妳也有聽到有人說掰掰嗎？」妹妹則回「他在我耳朵旁邊說的」。兩人當時便偷偷拉開簾子，但因為是半夜，隔壁床都在睡覺，根本不見人影。

▲弟弟動手術卻沒撐過去。（示意圖／Pixabay）

隔天早上，原PO帶妹妹去樓層遊戲間的時候，經過護理站，遇到之前第2床弟弟的阿嬤，她便問「阿嬤，你們家弟弟還好嗎？」阿嬤則說「不好。昨天晚上弟弟沒有撐過去。今天我們來辦理其他手續！」

聽到這句話，原PO妹馬上反應過來「阿嬤我跟妳說哦！昨天晚上他有來找我，跟我說掰掰耶！」阿嬤聽到後忍不住紅了眼眶「真的喔？他有跟妳說掰掰喔？他可能很喜歡妳一直陪他玩吧！妹妹妳什麼時後要開刀？妳開刀的時候，我們家弟弟一定會保佑妳的。」

原PO這時才知道，「原來那一聲掰掰，是弟弟永遠的道別」。看到貼文後，其他人紛紛留言，「有洋蔥QAQ」、「好感人好童真」、「我眼眶瞬間紅了」、「孩子真的很天真無邪，連到天堂了都不忘了跟玩伴說句再見」、「弟弟應該很謝謝你們，在祂住院時的陪伴，好溫馨喔」、「這聲掰掰是如此讓人難過」、「好心疼，孩子間的情感是最真誠的。」

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