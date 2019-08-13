住汽車旅館！換3房遇7怪事　退房後…老公爆「有人和我拉門」網嚇壞

▲你有恐怖的外宿經驗嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李芷萱／綜合報導

一名女網友日前和老公住進台中某間汽車旅館，不料先是感覺大腿被摸、屋內燈光一閃一閃、電視自己關掉、床擺狂飄，換房後還遇到車庫燈自動熄滅、房間滴水與冷氣壞掉等狀況，加上老公事後透露關門時感覺有人在拉扯，一連串不知是巧合還是碰到好兄弟的事件，讓她想想還是非常害怕，「七月還是不要太鐵齒住外面...」。

原PO在《靈異公社》表示，曾住過該間汽車旅館，覺得不錯，所以這次到台中仍決定入住。住進去後，她坐在椅子旁吃東西，忽然感覺有人在摸她大腿，她第一反應是可能想太多，只是之後又碰到電燈一下亮一下暗的狀況，她觀察十分鐘決定換房，所以向櫃台反應。

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原PO透露，櫃台讓他們全斷電再插卡，照做的確恢復正常，可是只維持5分鐘，於是下定決心換房間，「我們在收完行李要離開時，走到快要拿卡片的地方，電視突然關了」，原PO以為是老公關的，可是對方否認，加上床擺瘋狂飄逸，兩人互相凝視吞一口口水，把事情告訴櫃檯後入住隔壁房間。

▲如果是你遇到這些狀況，你敢住下去嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，第二間房也還是讓人毛毛的...兩人將車子停進車庫後，車庫的燈竟自動熄滅，原PO立刻告訴櫃檯「我不要住隔壁房間」，並在工作人員安排下住進第三間房，儘管第三間房一直滴水，但原PO考慮到老公開車很累，捨不得再換到其他地方。

只是第三間房依然有問題，原PO指出，當時冷氣已開到16度，還是非常熱，第一時間致電櫃台，對方回應「房間溫度空調是好的」；凌晨1點50分左右，熱到流汗的原PO再次向櫃台反應，「但他竟然冷到全身都冷的」，工作人員到房間，把KTV房的冷氣打開並開門，讓他們再試看看，如要換房間也可以。

原PO表示，後來聽著水滴聲不知不覺睡著了，醒來看見陽光也安心許多。只是離開汽車旅館後，老公告訴她，半夜檢查KTV房時打開廁所的門很輕鬆，但要關時感覺有人在拉扯，很多次才關上，「為了不讓我害怕，他出了旅館才跟我說」。

這名女網友在文末透露，事發到現在已經過幾天，想到還是很害怕，「一晚要4千的汽旅，不是舊的那種，以後七月還是不要太鐵齒住外面」。網友看完後則紛紛回應，「4千可以住商旅了」、「我外出要過夜會住飯店」、「我之前被鬼壓床前也是先聽到很有規律的水滴聲」，還有人不少人問是哪間汽旅，「常去台中玩，好怕遇到」。

▲▼原PO在《靈異公社》發文。（圖／翻攝自靈異公社）