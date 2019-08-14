台中摩鐵過夜連換3間房…夫妻詭遇「床單飄」　他離開後曝：半夜關門被人拉

▲原PO夫妻兩連換了3間房，一整晚都有令人毛骨悚然的事情發生。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

一名女網友日前和老公住進台中一間汽車旅館，才剛進去坐好就感覺「有東西在摸大腿」，之後因為電燈突然一閃一滅而嚇得決定換房間，沒想到才剛走到門口電視機又突然關掉，轉頭還看到床擺和床包不自然地飄動。之後連換了2間房仍出現靈異現象，一整夜的經驗讓她和她老公毛骨悚然，直到早上太陽出來了才安心；然而離開後，她老公才又和她說了一件半夜在廁所發生的事情，「過了好幾天，想到還是害怕。」

原PO表示，前幾天和老公南下台中，因為過去曾住過一間汽車旅館，入住經驗也還不錯，所以決定再次入住，「住進去後我坐在椅子上吃東西，突然感覺到有東西在摸我大腿。」她說，當時只覺得應該是想太多了，過沒多久卻又看見房間的電燈一閃一閃的。

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▲夜晚在汽車旅館發生一連串的怪事，讓原PO和老公睡得很不安穩。（示意圖／pixabay）

觀察10分鐘仍不見情況好轉，原PO打電話給櫃檯，照著櫃檯所說的全部斷電再插卡，「有正常5分鐘，但之後電燈照樣一閃一閃…。」於是2人打電話到櫃檯要換房間，收拾完行李走到門口插卡處時，電視突然關掉，她轉頭竟然看到床擺和床包一直在飄動，「我問老公『電視你關的嗎』，他說沒有！我們互相凝視吞了一口口水。」

原PO說，櫃台將他們安排到隔壁的房間，開車到車庫停好時，車庫燈又和電視一樣自己熄滅，所以又要求櫃台換了第3間房間。結果第3間房間不僅水一直滴，房間還非常熱，就算冷氣調低到16度也一樣，「到了凌晨1點50分，我再度打電話請櫃檯上來，我熱到流汗，他卻全身都冷的。」

原PO和老公一晚上聽著滴答滴答的聲音勉強睡著，起床看見陽光終於覺得安心很多，直到離開旅館後，老公才鬆口告訴她其實半夜還有發生其他事情，「老公說他半夜去檢查時，打開廁所門很輕鬆，要關起來的時候竟然感覺到有人在跟他拉扯，拉了很多次才關上。為了不讓我害怕，他出了旅館才跟我說。」

許多會去汽車旅館過夜和休息的網友很好奇原PO和老公住的是那間，「該不是西屯區吧」、「想知道哪間」、「在哪，我台中人想知道」、「全部人都想知道哪間，你也給個提示不然私訊接不完」、「靠秋紅谷那帶嗎」、「怎麼每間房都這麼恐怖」、「同一間，之前也看過有人分享遇到過，很可怕。」原PO說，這間汽車旅館的地點就在交流道旁。