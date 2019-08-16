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他摔碎女友眼影慘變「18銅人」！PO照討拍...網歪樓：色號好生火啊

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實習記者陳妙津／綜合報導

許多女生辛苦工作存錢，難得買一兩件名牌化妝品犒賞自己，都會非常珍惜的省著用。日本有位網友「誤踩女友地雷」不慎將女友珍貴的眼影給摔碎，讓他的女友相當生氣，於是只能接受懲罰，結果竟慘變成「18銅人」。照片分享到網路上後，也讓網友笑稱最好買個新眼影給女友賠罪。

▲▼原po不小心打碎女友的高檔眼影，結果被懲罰，慘變成「18銅人」。（圖／翻攝自推特／@ j4db836fd7cyu51）

▲▼眼影碎得面目全非，連要重組都困難。（圖／翻攝自推特／@ j4db836fd7cyu51）

▲▼原po不小心打碎女友的高檔眼影，結果被懲罰，慘變成「18銅人」。（圖／翻攝自推特／@ j4db836fd7cyu51）

日本網友「@ j4db836fd7cyu51」5日上傳3張照片，附文寫道，「不小心把女友的化妝品摔碎了，女友氣到全部塗到我臉上。」只見地上粉末斑駁，一顆碎裂的MAC眼影破破爛爛地在一旁，細看已被摔到面目全非，而男網友的臉上則被塗滿「珠光橘」眼影，整張臉充滿閃亮光澤感，一臉無奈地變身「18銅人」。

▲▼原po不小心打碎女友的高檔眼影，結果被懲罰，慘變成「18銅人」。（圖／翻攝自推特／@ j4db836fd7cyu51）

▲原po被懲罰，慘變成「18銅人」。（圖／翻攝自推特／@ j4db836fd7cyu51）

該篇貼文一出，立即吸引16萬人按讚，3萬多人轉推，網友們笑翻後紛紛留言，「摔壞MAC是重罪」、「買顆新的賠罪吧」、「一定會生氣的，因為超貴啊」、「看了心好痛啊」、「趕快買啊，求生欲！」

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還有網友「熱心」地把原PO的照片和埃及法老P在一起或是PO出各種和原PO撞臉的人物，也有人直呼看了生火，「顯色度也太好了吧」、「想問什麼色號」、「雖然很可惜，但謝謝你讓我想去買這顆了。」

▼網友把原po的臉P到埃及法老像上，完美融合。（圖／翻攝自推特／@ j4db836fd7cyu51）

▲原po被懲罰，慘變成「18銅人」。（圖／翻攝自推特／@ j4db836fd7cyu51）

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關鍵字：日本,眼影,@ j4db836fd7cyu51,日韓要聞

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