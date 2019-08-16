　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「你還記得我嗎？」他收超詭異信件　一打開傻眼...網卻全笑噴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼Google,Gmail,谷歌,信箱。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本網友收到一封超詭異電子郵件，PO網詢問，信件內容也讓許多網友哭笑不得。（信箱示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

許多人都收過奇怪的電子郵件，這些垃圾信件有可能是詐騙訊息。日本一名網友近日即收到一封詭異電子郵件，內容是一張鷺的照片，標題是「你還記得我嗎？」讓他超疑問。分享到網路上後，許多網友看了也都噴笑直問「是白鶴報恩嗎？」

日本網友「@YataGarasu0618」13日在推特PO文，表示自己下午時收到一封奇怪的信件，標題簡短寫著「你還記得我嗎？」點開一看卻發現是張臨水眺望的鳥類照片，內文寫著「我是你當初幫助過的鶴啊」，拙劣又奇怪的「詐騙手法」讓他一頭霧水。

信件曝光後，網友們則發現照片上的鳥類根本不是鶴，而是一隻鷺，紛紛噴笑吐槽，「新時代詐騙法？」「這種行業以後將在野鳥間流行起來」、「這是鷺啦」、「會自拍的鳥欸」、「白鶴報恩？」「現在連鳥都會發電郵了嗎？」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲▼日本網友收到一封超詭異電子郵件，PO網詢問，信件內容也讓許多網友哭笑不得。（圖／翻攝自推特／@ YataGarasu0618）

▲網友們指出畫面中的鳥根本不是鶴，而是一隻沼澤或濕地常見的蒼鷺。（圖／翻攝自推特／@ YataGarasu0618）

這封詭異郵件似乎是想引用日本「白鶴報恩」的民間故事，故事源自《動物報恩譚》的內容，講述一位老翁就住了一隻被困於陷阱中的白鶴，後來白鶴幻化成年輕女子的模樣，前來老翁與其妻子的家中，用自己的羽毛織布報恩的故事，並依據地區不同，細節也有些微差異，是相當膾炙人口的民間童話。

ET快訊
李嘉誠聲明有彩蛋！網發現「12字藏尾詩」震驚了
快訊／藍色恐怖來了！「楊秋興第二」嗆韓國瑜毀全黨：請主動退選
LIVE／畫面曝光！解放軍集結深圳　到香港只需10分鐘

關鍵字：日本,郵件,白鶴,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巨蜥突襲....老翁遭咬「右手嚴重撕裂＋骨折」　愛犬不幸身亡

結婚蛋糕吃了49年！恩愛夫妻每年吃一口　明年決定「收集屑屑」再做新的

男廁驚現「詭異眼睛」偷窺！小便斗、衛生紙桶上...猛盯你上廁所

日本戰敗74周年！　「戰後世代」新天皇德仁首次終戰談話：深切反省

川普政府續推F-16戰機對台軍售！　華郵：周五晚間前提交國會

網路直播勒兒脖子恐怖畫面　人母狠嗆外國老公：記得來收屍

亡命毒蟲駁火8hrs…6警受傷　費城市長籲「槍枝管制」

超越中國大陸　日本躍升美國最大債權國

想替美國買下「世界最大格陵蘭島」　川普徵詢白宮顧問…多次提起

「你還記得我嗎？」他收超詭異信件　一打開傻眼...網卻全笑噴

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

不敢上廁所...膽小狗鬼叫要人陪 聽「自己去」無限哀怨：陪我嘛～

巨蜥突襲....老翁遭咬「右手嚴重撕裂＋骨折」　愛犬不幸身亡

結婚蛋糕吃了49年！恩愛夫妻每年吃一口　明年決定「收集屑屑」再做新的

男廁驚現「詭異眼睛」偷窺！小便斗、衛生紙桶上...猛盯你上廁所

日本戰敗74周年！　「戰後世代」新天皇德仁首次終戰談話：深切反省

川普政府續推F-16戰機對台軍售！　華郵：周五晚間前提交國會

網路直播勒兒脖子恐怖畫面　人母狠嗆外國老公：記得來收屍

亡命毒蟲駁火8hrs…6警受傷　費城市長籲「槍枝管制」

超越中國大陸　日本躍升美國最大債權國

想替美國買下「世界最大格陵蘭島」　川普徵詢白宮顧問…多次提起

「你還記得我嗎？」他收超詭異信件　一打開傻眼...網卻全笑噴

才傳離婚...趙麗穎、馮紹峰「補辦婚禮地點曝光」！　日期有特別意義

芒果控吃起來！季節限定愛文芒果甜甜圈　Mister Donut限時「買2送1」

羊水破裂監盆在即　警鳴笛開道火速送醫順利產子

美艷人妻遭「天降玻璃」劈臉毀容…血肉模糊縫30多針！　夫目睹嚇傻呆住

彰化不二家蛋黃酥改名　「排3hr不一定買得到」店外百公尺人龍

夏聯／裕隆險勝Footer　劉人豪首度對決劉人豪

吳思賢熱舞跳太嗨！　低頭一看...褲子破了「胯下被看光」

夾腳拖進、休閒鞋出！阿桑「假裝試穿」偷走鞋　業者PO網抓賊

直擊古董車撞山！超貴敞篷Morgan北宜填海　尾燈瞬間消失卡水溝蓋狂冒白煙

自動販賣機出現浣熊大盜　可愛萌樣收服員警：現行犯逮捕！

10分鐘前才對陌生女伸狼爪...色男又當母親面拖走12歲少女

國際熱門新聞

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自..

棉花棒清耳朵　她頭骨慘被侵蝕

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

15歲少女離奇失蹤　死因：腸出..

她假醉脫褲挑逗　看到正宮秒醒

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全..

她被盤查　從瑜珈褲裡掏出30公..

數百萬蜉蝣做愛後陳屍俄小鎮街頭

Uber司機接女客前收訊息「當..

他欠贍養費　被岳母捅27刀割蛋..

雞蛋微波6分鐘炸裂　22歲女險..

車子摔進山溝　拖吊驚見骷髏白手

戀愛啦！日本最可愛女高一生出爐

日10歲女童赴港訪示威：想瞭解..

更多熱門

相關新聞

北韓罕見在距邊界僅50km處射彈

北韓今（16）日早晨再度向東海（日本海）發射2枚疑為短程飛彈的飛行物，已經是8月以來第4次無預警試射，普遍被視為對目前進行中的美韓聯合軍演展開的抗議行為，也是北韓近期首度在如此靠近邊界的地點試射。

柯羅莎發威　已造成1死49傷1失蹤

川普推特約見面　金正恩馬上打電話來

日10歲女童赴港訪示威：想瞭解真相

4周內6次！北韓又試射2枚不明飛行物

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！反被網電爆

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

星巴克加料迷昏女學妹　男醫求：家有老小要養

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

棉花棒清耳朵　她頭骨慘被侵蝕

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面