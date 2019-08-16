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男廁驚現「詭異眼睛」偷窺！小便斗、衛生紙桶上...猛盯你上廁所

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實習記者賴韻如／綜合報導

近年來偷拍事件頻傳，讓女生外出時非常害怕自己成為新聞事件主角！南韓近日也傳出在男廁中有「詭異眼睛」在偷窺，讓男生們在如廁時相當不自在。這個奇特現象曝光後，立即引發網友熱議，大家對於這件事的看法相當兩極。

據《首爾新聞》報導，從網路上瘋傳的照片中可以看到，男廁中的小便斗、牆壁、衛生紙桶、門把等等到處都有這個詭異視線的存在，讓男性們上起廁所感覺非常不舒服，不過仔細一看，原來這其實是各種不同的「眼珠貼紙」。這些由南韓一名藝術家「成人小年」於2017年所設計的貼紙，只要民眾購買下來，貼在男廁的任何地方後再將照片回傳，就可以被發布到IG專屬頁面「that_is_just_sticker」中。

成人小年在受訪時表示，這個創意的發想主要是「希望男性可以理解女性進入公廁時種種不安的感受。」他指出，非法偷拍近年來已經成為越來越嚴重的社會問題之一，許多女性們在外出時都要緊張兮兮，不停檢查周圍是否有相機在偷拍，但仍有不少男性都會覺得這只不過是小題大作罷了，所以才會決定將角色交換，讓男性們親身體驗這種感覺。

成人小年希望透過這系列活動來保護女權，然而，活動曝光後也立即引來網友熱議，大家反應都相當兩極，許多人都非常支持這個做法，「這是我看過最棒的宣傳！」、「真的很謝謝你」；但也有不少持反對立場的網友認為，「這種貼紙讓人家看了很不舒服。」、「就算是男生也不該被這樣對待」。

據悉，成人小年也引此受到許多網友的言語威脅，更在自己的藝術展覽開幕時，遭有心人士將海報撕掉。

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關鍵字：眼珠貼紙,成人小年,日韓要聞

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