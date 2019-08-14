黃國昌避戰汐止選區　陳雨凡：犧牲區域立委候選人無法接受

▲時代力量區域立委參選人陳雨凡。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

時代力量立委林昶佐、洪慈庸因黨內路線分歧接連退黨，邱顯智也因未能解決紛爭12日宣布辭黨主席。時代力量立委參選人陳雨凡13日深夜在臉書開第一槍，點名立委黃國昌必須要負起最大責任；面對黃國昌確定不選汐止區立委，將派出辦公室主任賴嘉倫出戰，陳雨凡14日受訪時再度砲口對內，直言「時代力量拖延、或同意黃國昌路線，都是同意犧牲區域的路線，無法接受。」

陳雨凡呼籲，時代力量應該用誠懇、負責任的態度說明，究竟區域立委跟不分區立委席次之間，要不要保障區域候選人，或者寧願讓傾中候選人漁翁得利？她重申，如果黨已確立防衛台灣自由民主的大方向與目標，要避免和相同目標的陣營衝突，避免讓國民黨完全不費力的取得席次，「時力應對區域立委候選人和支持者交代，否則時力就會成為沒有基層民意的政黨。」

陳雨凡說，如果時代力量繼續保持模糊，會造成每一個現在在奮戰的區域候選人焦慮與徬徨，「這個徬徨不只是區域候選人的，也不是我陳雨凡自己一個人的，而是所有對時代力量還有期待的年輕人們。」

陳雨凡表示，決策委員會繼續拖延的結果，將使得立法院代表本土政權的力量無法延續、時代力量在基層的支持基礎無法拓展，甚至完全崩盤。同樣的，也會無法讓時代力量這個年輕的政黨，吸引更多年輕世代、願意投身政治的年輕人，「我相信包括昶佐、慈庸等等委員，我們都不樂見這樣的情形。」

陳雨凡表示，如果黃國昌不選區域立委、放棄基層，黨也無法有勇氣面對、做出抉擇，「我認為時代力量拖延或同意黃國昌路線，都是同意犧牲區域的路線」，她無法接受，至於要不要退黨，陳雨凡表示，「其實昶佐、慈庸也是很辛苦地努力過，最後才不得已做出決定，我也同樣會用盡全力促成黨能夠釐清路線，直到最後一刻。」

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