退黨首日「無黨籍拚連任」　洪慈庸：鼓勵時力走出自己的道路

▲洪慈庸退黨首日舉辦客廳會，鼓勵時力要做最快速的應變與選戰佈局 。（圖／洪慈庸辦公室提供，下同）



記者陳玉／台中報導

立委洪慈庸13日宣佈退出時代力量，外界紛紛關心退黨後動向，她表示會以無黨籍身份來競選連任，並感謝民進黨將全力支持她；對於是否擔心「時力泡沫化」，洪強調，時力還是有很多理念相同的朋友，希望不要因為她與林昶佐有不同意間產生羈畔，「時間是不等人的」，鼓勵時力要做最快速的應變與選戰佈局。

洪慈庸14日到神岡區溪洲社區發展協會舉辦「慈庸到你家」客廳會，面對媒體關心退黨後動向，她表示，2020選舉會以無黨籍來競選連任，對於「是否加入民進黨？」，她說，現行社會氛圍，黨派並不是選民最優先考量，而是要為這個社會帶來什麼，公平正義以及現在不一樣的一個新政治到底是什麼？這才是選民會選擇的主要要件，而不只是政黨。

▲針對邱顯智是否到台中參選，宏表示，若他有意願，一定舉「雙手、雙腳」贊成 。（圖／洪慈庸辦公室提供）



有關民進黨禮讓，洪慈庸說，幾個星期前，民進黨中央已確認台中第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）提名是零，民進黨將全力來支持，她特別感謝民進黨在這個區域來做一個合作，共同讓本土派的候選人能夠順利當選，就是最重要的目標。

針對邱顯智是否會到台中參選，洪慈庸表示，一直都很鼓勵邱加入地方選舉，邱長期在台中開業，相信他對台中有一定了解，若他有意願要投入選舉，當然是舉「雙手、雙腳」贊成，希望讓台中選舉變得不一樣，讓台中成為抗中、保台最重要的一個基地。

另對是否擔心「時力泡沫化」？洪強調，時力還是有很多理念相同的朋友，希望她的離開，

能讓整個黨的路線能夠更清晰，盡快整裝往前走，不要因自己與林昶佐有不同意見產生羈絆，時力要走出一條自己的道路，做最快速的應變與選戰布局，因為時間是不會等人的。