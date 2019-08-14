辦公室主任擬接棒參選汐止立委　黃國昌：我當然支持

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量黨內接連爆出走潮，立委林昶佐和洪慈庸因感受不到黨內積極處理分歧問題，相繼宣布退黨，黨主席邱顯智也辭職，黨內面臨崩解狀態。根據內部消息指出，立委黃國昌確定不選汐止區立委，將派出辦公室主任賴嘉倫出戰。對此，賴嘉倫14日上午表示，將在20日召開記者會說明，黃國昌則於臉書官方後援會中表示，「他與地方服務團隊決定參選，我當然支持」。

有關黃國昌擬棄選連任一事，《ETtoday新聞雲》13日晚間向賴嘉倫求證此事，賴嘉倫僅低調回應，「等時間到了就會和大家說明」。不過，實際查詢監察院陽光法令主題網發現，黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫已申請設立政治獻金專戶，似乎已經做好參選準備。

面對媒體詢問，賴嘉倫14日上午回應，「感謝大家的關心，將在20日召開記者會說明」。

黃國昌則於臉書官方後援會表示，賴嘉倫是自己辦公室的第一把交椅，不管在法案、質詢、弊案，立法院大概沒有幾個立委能力比他強，那些批評他的人，恐怕還是半桶水，他與地方服務團隊決定參選，「我當然支持」。

黃國昌也說，「關於我，大家不必擔心」，他與選民的契約是四年，過去這段時間從未鬆懈，未來也不會。最後還嗆聲說「我都不知道，那些一堆做一半烙跑的藍綠政客，有什麼資格出來丟人現眼」。

關於黨內立委洪慈庸退黨一事，黃國昌則表示「我沒有評論」。只希望大家認真做好自己的工作，而不是在管別人要做什麼。